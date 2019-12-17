Революция в «Рубине»: как уходил Шаронов и почему придет Слуцкий

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Почему ушел Шаронов?

Роман Шаронов возглавил команду летом 2019 года. Его кандидатуру акционерам клуба предложил гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов. Де-юре главным был Эдуардо Докампо, однако именно Шаронов рулил процессом, произносил яркие речи в раздевалке и, по общему мнению, стал открытием первых туров в РПЛ. «Рубин» играл в запоминающийся и безбашенный футбол, совсем не свойственный команде времен Курбана Бердыева.

Но уже в конце августа команда посыпалась. С 7-го тура «Рубин» одержал только одну победу (над «Тамбовом» 2:1) при 6 ничьих, а также вылетел из Кубка России. Тренерский штаб все чаще стали спрашивать об отставке, однако Докампо на пресс-конференциях постоянно повторял, что доверие есть и работа продолжается. В руководстве ждали до зимы. И в понедельник было принято решение, которое мало для кого стало сюрпризом: «Рубин» прекратил сотрудничество с Шароновым.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/shnyr8MqdfM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации «СЭ», решение об уходе принимали исключительно акционеры клуба — группа ТАИФ. Тот же Сайманов, который выступал инициатором приглашения Романа, сделал попытку оставить Шаронова во главе команды, однако в компании были непреклонны. В холдинге очень недовольны результатами «Рубина» — это основная причина для увольнения Шаронова. Сопутствующая — имя Леонида Слуцкого. Как только в клубе поняли, что вариант с приглашением экс-главного тренера ЦСКА и сборной России реален, о Шаронове быстро забыли.

Кто будет помогать Слуцкому?

Сам Слуцкий в ближайшее время должен провести финальный раунд переговоров с клубом. При этом уже есть наметки по тренерскому штабу. В частности сообщалось, что работу с главной командой могут продолжить ассистенты Шаронова Олег Кузьмин и Сергей Козко.

Пока не могу сказать, останусь я или нет. Увольнение Шаронова стало для меня неожиданным. Узнал все из прессы, как и остальные помощники. После мы переговорили с Романом, но не обсуждали будущее. Сейчас сложно все переварить. Слуцкий? Пока все это слухи. Не вижу смысла о чем-то говорить. Если мне поступит предложение остаться в тренерском штабе, приму его. Я еще начинающий тренер, мне было бы интересно поработать с таким специалистом. Важно продолжать набираться опыта. Олег Кузьмин

При этом, как стало известно «СЭ», вероятность появления в «Рубине» братьев Алексея и Василия Березуцких невелика. Бывшие защитники ЦСКА, работавшие с 48-летним специалистом в голландском «Витессе», получили предложения снова войти в штаб Слуцкого, но согласия пока не дали, и далеко не факт, что это произойдет. При этом не исключено, что Алексей и Василий займут должности в системе ЦСКА, за который выступали с начала 2000-х годов.

Шандор Варга — агент компании Base Soccer, которая представляет интересы Слуцкого, отметил, что «Рубин» может стать интересным вызовом для тренера.

Мы по-прежнему занимаемся делами Леонида, Кристиан Эмиле сейчас ведет переговоры с «Рубином». Для меня это очень симпатичная команда, симпатичный проект, я очень люблю Казань. Слуцкий хотел попробовать себя в Европе, сделал это, но, к сожалению, не добился там успеха. Однако нельзя же исключать, что «Рубин» при нем станет чемпионом. Профессиональный успех очень важен. Российский футбол на подъеме, хоть все команды и вылетели из еврокубков. Но проект Слуцкого в «Рубине» мне симпатичен. Шандор Варга

Мы также связались с Эмиле, однако он отказался комментировать ход переговоров с «Рубином».

В Казани снова появились деньги?

Рустем Сайманов еще весной признавался, что самый тяжелый период для клуба позади. И теперь, имея бюджет в 2 миллиарда рублей, можно думать не только о том, как погашать долги, но и как тратить деньги на усиление команды.

Читайте также «Такое ощущение, что вас прислал Путин» Слуцкий назвал настоящую причину ухода из «Витесса»

— Не считаю, что приход Слуцкого в «Рубин» — шаг назад в карьере, — отмечает в разговоре с «СЭ» агент Александр Маньяков. — У клуба все будет хорошо. В прессе пишут относительно цели выхода в еврокубки в следующем году — это реально. Не знаю, будет ли готов клуб тратить большие деньги на трансферы. Рустем Сайманов больше года разгребал все долги, «Рубин» был должен сумасшедшие деньги. В этом плане можно снять перед ним шляпу. Сейчас на «Рубин» продолжает действовать бан в еврокубках, поэтому стратегия понятна. До конца сезона они попробуют сформировать каркас состава. А летом более ударно провести укрепление состава. Сейчас в клубе идет переходный этап. А дальше реально ожидать интересных трансферов.

Еврокубковый бан действует на «Рубин» до сезона-2020/21 включительно. Дальше клуб сможет претендовать на участие в еврокубках. Очевидно, именно под эту цель и приглашается Слуцкий: до лета он должен будет определиться с составом, который должен быть способен бороться в верхней части таблицы, чтобы уже через год решить поставленные задачи.

При этом футболисты, которые сейчас находятся в «Рубине», пока в полном неведении относительно своего будущего. У многих игроков — Дюпина, Граната, Денисова, Коновалова, Башкирова — летом заканчиваются контракты, и пока клуб не начинал диалог о продлении соглашений. Также непонятно будущее Зуева, Маркова, Плиева, Ташаева Пояркова, Кьяртанссона, находящихся в аренде.

Все эти вопросы придется решать новому главного тренеру. Так что дел у Леонида Викторовича будет много.