Появилась информация по трансферу Исламхана в клуб из группы Лиги чемпионов

«В Казахстане утверждают, что капитан сборной Бауыржан Исламхан получил предложение от “Локо” и, “скорее всего, согласится на него”. А “Бизнес Online” уточняет: осталось, чтобы кандидатуру согласовал Семин. Мотивация клуба понятна: у Бауыржана, которого Аршавин сравнивал с Мхитаряном, истек контракт, а в России он не будет считаться легионером (благодаря легализации легионеров из стран Евразийского экономического союза). Но, по моим данным, сделка если и возможна, то на текущий момент очень далека от завершения», — написал автор.