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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

Появилась информация по трансферу Исламхана в клуб из группы Лиги чемпионов

Журналист портала Sport24.ru Леонид Волотко в своей статье о возможных трансферах «Локомотива» рассказал о вероятности перехода в московский клуб футболиста алматинского «Кайрата» и сборной Казахстана Бауыржана Исламхана.

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«В Казахстане утверждают, что капитан сборной Бауыржан Исламхан получил предложение от “Локо” и, “скорее всего, согласится на него”. А “Бизнес Online” уточняет: осталось, чтобы кандидатуру согласовал Семин. Мотивация клуба понятна: у Бауыржана, которого Аршавин сравнивал с Мхитаряном, истек контракт, а в России он не будет считаться легионером (благодаря легализации легионеров из стран Евразийского экономического союза). Но, по моим данным, сделка если и возможна, то на текущий момент очень далека от завершения», — написал автор.

За «Кайрат» Исламхан выступает с 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 22 матча в КПЛ и забил семь голов. 31 декабря у него истекает соглашение с алматинским клубом.

Что касается «Локомотива», то российский клуб в 2018 и 2019 годах выступал в группе Лиги чемпионов, но оба раза занимал последнее место.

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