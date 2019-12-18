Семин стал обладателем «Серебряной лани» в номинации «Лучший тренер»

Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» под руководством Семина в 2019 году завоевал серебро чемпионата России и стал обладателем Кубка страны.

Лучшей команда года стала сборная России по пляжному футболу, занявшая третье место на чемпионате мира.

В десятку лучших спортсменов попали Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг), Анастасия Войнова — Дарья Шмелева (велоспорт), Артур Далалоян, Никита Нагорный (оба — гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), Алена Косторная (фигурное катание), Вячеслав Красильников — Олег Стояновский (пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис) и Анжелика Сидорова (легкая атлетика).