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13:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семин стал обладателем «Серебряной лани» в номинации «Лучший тренер»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин стал обладателем награды «Серебряная лань», как лучший тренер года, сообщается на сайте Федерации спортивных журналистов России.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» под руководством Семина в 2019 году завоевал серебро чемпионата России и стал обладателем Кубка страны.

Лучшей команда года стала сборная России по пляжному футболу, занявшая третье место на чемпионате мира.

В десятку лучших спортсменов попали Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг), Анастасия Войнова — Дарья Шмелева (велоспорт), Артур Далалоян, Никита Нагорный (оба — гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), Алена Косторная (фигурное катание), Вячеслав Красильников — Олег Стояновский (пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис) и Анжелика Сидорова (легкая атлетика).

Премию «Серебряная лань» традиционно вручает по итогам прошедшего года Федерация спортивных журналистов России.

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