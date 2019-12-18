РФС: Ари не играл рукой в эпизоде с пенальти в матче с ЦСКА

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ЦСКА 7 декабря в рамках 19-го тура чемпионата России сыграл вничью в гостях с «Краснодаром» — 1:1. Хозяева отыгрались благодаря голу Ари, который добил мяч в ворота армейцев после незабитого пенальти. Арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга назначил 11-метровый после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Камеры системы VAR подтвердили отсутствие контакта руки и мяча у Ари, а действия защитника (ЦСКА Ивана Облякова) трактуются ЭСК как «лишение соперника явной возможности забить гол при попытке сыграть мяч в штрафной площади», — говорится в сообщении.

Комиссия также решила, что Казарцев ошибочно не назначил пенальти в матче «Краснодар» — ЦСКА в пользу армейцев после единоборства защитника хозяев Александра Мартыновича и форварда гостей Федора Чалова.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вновь обратила внимание на непоследовательность некоторых судейских решений.

«В числе таковых ошибка Казарцева, связанная с вынесением предупреждения Федору Чалову, а также назначенный на 82-й минуте матча “Крылья Советов” — “Урал” штрафной удар, непосредственно приведший к взятию ворот “Крыльев Советов”. В данном эпизоде арбитр Игорь Панин был обязан вынести предупреждение за симуляцию полузащитнику “Урала” Андрею Егорычеву», — говорится в сообщении.