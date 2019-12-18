Кубок Париматч Премьер станет международным и пройдет в Катаре в феврале 2020 года
Межсезонный товарищеский турнир, организованный телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР, пройдет в столице Катара Дохе с 1 по 9 февраля.
Межсезонный товарищеский турнир, организованный телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР, пройдет в столице Катара Дохе с 1 по 9 февраля.
Матчи с участием трех клубов РПЛ и одной зарубежной команды будут сыграны в спортивном комплексе академии Aspire. Официальным спонсором турнира выступит букмекер Parimatch.
Турнир за Кубок Париматч Премьер, организатором которого традиционно выступает телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР, приобретает международный статус. В феврале состоится новый розыгрыш с участием трех клубов РПЛ и 8-кратного чемпиона Сербии. Матчи зимнего межсезонного турнира будут сыграны в спортивном комплексе академии Aspire в Дохе. Столица Катара для многих клубов является оптимальным местом проведения зимних сборов благодаря современной инфраструктуре и комфортной погоде: в это время года температура воздуха редко поднимается выше +25, а внутренние помещения академии оснащены современными климатическими системами.
От российской
— У Parimatch большие амбиции и цели на 2020 год, и мы продолжим навязывать конкуренцию ключевым компаниям на рынке. Мы удовлетворены результатами турнира, прошедшего летом в Австрии, а суммарный медийный эффект, который мы получили, соизмерим с нашими инвестициями. На старте нового года продолжение сотрудничества с каналом МАТЧ ПРЕМЬЕР вполне логично, и мы ожидаем дальнейший рост популярности турнира, — заявил Дмитрий Сергеев, являющийся СЕО Париматч Россия.
Матчи турнира будут транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также освещаться в аккаунтах каналов в соцсетях и на сайтах matchtv.ru, matchpremier.ru, sportbox.ru.
Напомним, победителем первого турнира под эгидой МАТЧ ПРЕМЬЕР в январе 2019 года в Катаре стал «Спартак», а в июле Кубок Париматч Премьер в Австрии выиграл «Краснодар».
Расписание турнира за Кубок Париматч Премьер-2020 в Катаре:
1 февраля
14:00 «Локомотив» — «Партизан».
18:00 «Спартак» — «Ростов».
4 февраля
18:00 «Партизан» — «Ростов».
5 февраля
18:00 «Спартак» — «Локомотив».
8 февраля
14:00 «Спартак» — «Партизан».
9 февраля
18:00 «Ростов» — «Локомотив».
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