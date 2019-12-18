Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Герта
Футбол. Зарубежный
20:55
Сампдория
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Сассуоло
Все события
Фоторепортажи
10Логинов завоевал серебро в гонке преследования
10«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
17:01 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» может устроить массовую распродажу. Как команда Галицкого изменится зимой

Похоже, Рамирес уже согласовал контракт с «Шальке».

Наверх
Источник: Sport24

Кто придет

Летом «Краснодар» потратил больше 30 миллионов евро на новичков, потому зимой серьезного усиления ждать не стоит. Скорее наоборот — «быки» будут сливать лишних игроков.

Из серьезных слухов — возможное приобретение у «Бешикташа» центрального полузащитника Огузхана Озьякупа. Когда-то турок считался одним из самых талантливых игроков турецкого поколения, но к 27 годам потерял место в основе «Бешикташа» и сейчас оценивается в сравнительно небольшие 3,5 миллиона евро. Представители «Краснодара» в ноябре летали на матч «Бешикташа» с «Денизлиспором» и провели переговоры с игроком и клубом. Но после возвращения в строй Юрия Газинского целесообразность подписания Озъякупа неочевидна.

Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре скаут «Краснодара» просматривал в Чехии своего же воспитанника Николая Комличенко, но с того времени какой-то новой информации по трансферу не поступало. К тому же до конца сезона на контракте у «быков» Маркус Берг, так что брать еще одного форварда таранного типа сейчас не имеет смысла.

Кто уйдет

А вот тут все куда интереснее. По информации «Чемпионата», зимой «Краснодар» намерен расстаться с Йон Гудни Фьолусоном, Кристианом Рамиресом, Юнесом Намли и Кайо. Этот список уже лежит у агентов вместе с просьбой найти их клиентам новые клубы.

По слухам, Рамирес уже прошел медобследование в «Шальке» и согласовал с клубом контракт. О других условиях пока неизвестно.

К Намли предметный интерес проявляет «Рубин», готовый взять датчанина в аренду. Но речь может идти и о полноценном выкупе контракта. Переговоры должны начаться ближе к трансферному окну.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также «Урал» и «Ростов» хотят взять в аренду Дмитрия Скопинцева, однако пока «Краснодар» не хочет расставаться с игроком. Особенно учитывая возможный уход Рамиреса.

Летом дортмундская «Боруссия» проявляла интерес к Магомеду-Шапи Сулейманову, но «Краснодар» отверг 20-миллионное предложение. Причиной называлось желание дать игроку окрепнуть. Сейчас ситуация может измениться. То же самое касается Ивана Игнатьева, которым интересовался «Зенит». Игнатьев утверждает, что официально ни о чем подобном не слышал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тренер

Пока что Мурад Мусаев может быть спокоен за свое место — Галицкий ему доверяет. Главной проблемой для коуча является отсутствие лицензии Pro. Летом Мусаев получил лицензию А, но из-за ряда нарушений регламента в еврокубках (Мусаев не мог находиться на скамейке запасных) тренеру отказали в досрочной сдаче экзаменов. На категорию Pro Мусаев сможет сдать только летом 2020-го. Как минимум до конца сезона командой со скамейки будет руководить Сергей Матвеев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборы

13 января «Краснодар» выходит из отпуска, а через два дня отправляется в Испанию на сборы. С 15 по 26 января команда будет тренироваться в Эстепоне, а с 30 января по 12 февраля — в соседней Марбелье. Третий сбор запланирован до 23 февраля, но с местом команда пока не определилась.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 «Должна на коленях ползать». Бывшая жена Зайцева пожаловалась Малахову на унижения от хоккеиста
Лера Кудрявцева слила компромат на бывшую жену хоккеиста сборной России, обвинив ее в измене
В отношении россиян открыли 15 новых дел. Опять допинг
Дзюба, Чалов, пакуйте чемоданы. Кому из РПЛ пора в Европу
Выигравший Универсиаду россиянин дисквалифицирован на два года
Кто из россиян не оправдал дорогостоящие контракты НХЛ
Фуркад отреагировал на отстранение России
11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной тулуп
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь