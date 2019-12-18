«Краснодар» может устроить массовую распродажу. Как команда Галицкого изменится зимой
Похоже, Рамирес уже согласовал контракт с «Шальке».
Похоже, Рамирес уже согласовал контракт с «Шальке».
Летом «Краснодар» потратил больше 30 миллионов евро на новичков, потому зимой серьезного усиления ждать не стоит. Скорее наоборот — «быки» будут сливать лишних игроков.
Из серьезных слухов — возможное приобретение у «Бешикташа» центрального полузащитника Огузхана Озьякупа.
В октябре скаут «Краснодара» просматривал в Чехии своего же воспитанника Николая Комличенко, но с того времени
А вот тут все куда интереснее. По информации «Чемпионата», зимой «Краснодар» намерен расстаться с Йон Гудни Фьолусоном, Кристианом Рамиресом, Юнесом Намли и Кайо. Этот список уже лежит у агентов вместе с просьбой найти их клиентам новые клубы.
По слухам, Рамирес уже прошел медобследование в «Шальке» и согласовал с клубом контракт. О других условиях пока неизвестно.
К Намли предметный интерес проявляет «Рубин», готовый взять датчанина в аренду. Но речь может идти и о полноценном выкупе контракта. Переговоры должны начаться ближе к трансферному окну.
Также «Урал» и «Ростов» хотят взять в аренду Дмитрия Скопинцева, однако пока «Краснодар» не хочет расставаться с игроком. Особенно учитывая возможный уход Рамиреса.
Летом дортмундская «Боруссия» проявляла интерес к
Пока что Мурад Мусаев может быть спокоен за свое место — Галицкий ему доверяет. Главной проблемой для коуча является отсутствие лицензии Pro. Летом Мусаев получил лицензию А, но
13 января «Краснодар» выходит из отпуска, а через два дня отправляется в Испанию на сборы. С 15 по 26 января команда будет тренироваться в Эстепоне, а с 30 января по 12 февраля — в соседней Марбелье. Третий сбор запланирован до 23 февраля, но с местом команда пока не определилась.