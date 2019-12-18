Футболист сборной России Федор Кудряшов покинул «Сочи»

Источник: РИА "Новости"

«Федор Кудряшов покидает “Сочи”, мы обоюдно договорились», — сказал Рубашко, не став уточнять, есть ли у клуба долги перед защитником. Гендиректор «Сочи» подчеркнул, что если бы у игрока были какие-то претензии, он решал бы их напрямую с клубом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0bb2cbb3c9a3472ce369" data-vnd="0bb2cbb3c9a3472ce369" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0bb2cbb3c9a3472ce369" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кудряшову 32 года, он выступал за «Сочи» с текущего сезона, провел за клуб 16 матчей, в которых отличился один раз. Вторую половину сезона-2018/19 провел в турецком клубе «Истанбул Башакшехир», куда перешел зимой 2018 года из казанского «Рубина». В чемпионате Турции он провел восемь матчей и забил один гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Ранее футболист играл в московском «Спартаке», грозненском «Ахмате» (тогда клуб носил название «Терек»), «Ростове», подмосковных «Химках», «Томи» (Томск) и «Краснодаре», Кудряшов является четырехкратным серебряным призером чемпионата России (трижды в составе «Спартака» и один раз в составе «Ростова»).

В составе российской национальной команды защитник принял участие в чемпионате мира 2018 года. Кудряшов сыграл в четырех матчах мирового первенства, где сборная России дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории, и уступила команде Хорватии в серии пенальти (2:2 после доп. вр., 5:6 по пен).