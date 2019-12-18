Футболист сборной России Федор Кудряшов покинул «Сочи»
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов покинул «Сочи». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов покинул «Сочи». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.
«Федор Кудряшов покидает “Сочи”, мы обоюдно договорились», — сказал Рубашко, не став уточнять, есть ли у клуба долги перед защитником. Гендиректор «Сочи» подчеркнул, что если бы у игрока были
Кудряшову 32 года, он выступал за «Сочи» с текущего сезона, провел за клуб 16 матчей, в которых отличился один раз. Вторую половину сезона-2018/19 провел в турецком клубе «Истанбул Башакшехир», куда перешел зимой 2018 года из казанского «Рубина». В чемпионате Турции он провел восемь матчей и забил один гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Ранее футболист играл в московском «Спартаке», грозненском «Ахмате» (тогда клуб носил название «Терек»), «Ростове», подмосковных «Химках», «Томи» (Томск) и «Краснодаре», Кудряшов является четырехкратным серебряным призером чемпионата России (трижды в составе «Спартака» и один раз в составе «Ростова»).
В составе российской национальной команды защитник принял участие в чемпионате мира 2018 года. Кудряшов сыграл в четырех матчах мирового первенства, где сборная России дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории, и уступила команде Хорватии в серии пенальти (2:2 после доп. вр., 5:6 по пен).
В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года Кудряшов провел девять встреч, а в домашней игре с командой