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19:37 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной России Федор Кудряшов покинул «Сочи»

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов покинул «Сочи». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Федор Кудряшов покидает “Сочи”, мы обоюдно договорились», — сказал Рубашко, не став уточнять, есть ли у клуба долги перед защитником. Гендиректор «Сочи» подчеркнул, что если бы у игрока были какие-то претензии, он решал бы их напрямую с клубом.

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Кудряшову 32 года, он выступал за «Сочи» с текущего сезона, провел за клуб 16 матчей, в которых отличился один раз. Вторую половину сезона-2018/19 провел в турецком клубе «Истанбул Башакшехир», куда перешел зимой 2018 года из казанского «Рубина». В чемпионате Турции он провел восемь матчей и забил один гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Ранее футболист играл в московском «Спартаке», грозненском «Ахмате» (тогда клуб носил название «Терек»), «Ростове», подмосковных «Химках», «Томи» (Томск) и «Краснодаре», Кудряшов является четырехкратным серебряным призером чемпионата России (трижды в составе «Спартака» и один раз в составе «Ростова»).

В составе российской национальной команды защитник принял участие в чемпионате мира 2018 года. Кудряшов сыграл в четырех матчах мирового первенства, где сборная России дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории, и уступила команде Хорватии в серии пенальти (2:2 после доп. вр., 5:6 по пен).

В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года Кудряшов провел девять встреч, а в домашней игре с командой Сан-Марино (9:0) забил дебютный гол в составе сборной России, встреча прошла 8 июня. Всего в составе национальной команды он провел 35 матчей и отметился одним забитым мячом.

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