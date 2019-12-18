Дзюба, Чалов, Миранчук, пакуйте чемоданы! Игроки РПЛ, которым пора в Европу

Артем ДЗЮБА
Возраст: 31 год
Клуб: Зенит
Амплуа: нападающий
Срок контракта: до лета 2020 года
Трансферная стоимость: 16 млн евро
РПЛ-2019/20: 19 матчей, 11 голов, 9 передач.
Разговоры о возможном отъезде Дзюбы пошли после его яркого выступления на ЧМ-2018, но на тот момент в России он еще ничего не выиграл, не считая двух Кубков с «Ростовом» и «Зенитом»… За последние полтора года чемпионские амбиции Дзюбы были удовлетворены. И если он покинет клуб зимой, вряд ли
Сам Артем давно поглядывает за границу. Год назад интерес к нему проявлял «Эвертон», летом к нему присматривались «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон». Нападающий даже выходил на гуру агентского бизнеса Жорже Мендеша, чтобы тот помог с трансфером, но все равно не сложилось. А осенью были новости, что в связи с травмой Алексиса Санчеса Дзюбу готов купить «Интер»…
Лидер «Зенита» попал в непростую ситуацию. С одной стороны, через полгода ему в составе сборной России играть на Евро-2020, значит, желательна постоянная практика, которую за рубежом ему никто не гарантирует. Тогда будет риск разом потерять все: Руслан Нигматуллин не даст соврать.
С другой стороны, Дзюбе уже 31 год — и, так как его игра во многом зависит от физики, ресурс почти израсходован. Получается, надо цепляться за любой шанс. При этом «Зенит» вроде бы уже согласовал с ним контракт на очень выгодных условиях. Клубу же тоже нужна определенность. Если не переподписать форварда сейчас (а информация о продлении соглашения пока официально не подтверждена), тот летом уйдет в другую команду бесплатно. Такая вот дилемма. И все равно, хотелось бы увидеть лучшего российского футболиста в европейском
Марио ФЕРНАНДЕС
Возраст: 29 лет
Клуб: ЦСКА
Амплуа: правый защитник/полузащитник
Срок контракта: до лета 2022 года
Трансферная стоимость: 30 млн евро
РПЛ-2019/20: 19 матчей, 2 гола, 2 передачи.
Еще один герой ЧМ-2018 в составе сборной России, которого в Европе разглядели после ярких матчей того турнира. Фернандес приехал в ЦСКА в 2012 году из «Гремио» и на протяжении семи лет надежно закрывал правый фланг, с каждым годом играя все более весомую роль. Сейчас наряду с Николой Влашичем и Игорем Акинфеевым Фернандес — ключевой футболист, а заодно и самый дорогостоящий актив армейцев.
Прошлым летом у русского бразильца был реальный шанс уехать. Причем в большой европейский клуб: им всерьез интересовался «Атлетико» Диего Симеоне, искавший замену Хуанфрану. Другим вариантом была «Валенсия». А по слухам, Марио также попал в
Если продавать Марио дорого, то желательно сделать это в нынешнее трансферное окно. Перейдя 30-летний рубеж, защитник наверняка начнет дешеветь. И с каждым годом все сильнее.
Федор ЧАЛОВ
Возраст: 21 год
Клуб: ЦСКА
Амплуа: нападающий
Срок контракта: до лета 2022 года
Трансферная стоимость: 16 млн евро
РПЛ-2019/20: 19 матчей, 5 голов, 4 передачи.
В отличие от Фернандеса, Чалов еще молод — и, казалось бы, у него все впереди. Даже в России нападающий пока никому ничего не доказал. С другой стороны, победа в бомбардирской гонке прошлого сезона сделала из Федора ценный актив. Пошли разговоры об интересе «Монако», «Лацио», «Кристал Пэлас», а минувшей осенью за ним, несмотря на спад в игре, следила «Севилья».
Штука в том, что не очень понятно, насколько этот спад временный. Вернется ли Чалов весной или хотя бы через год на уровень РПЛ-2018/19? Если учесть, что его игровой арсенал довольно скуден, ЦСКА имеет смысл всерьез задуматься о принятии выгодного предложения, если оно поступит.
Если же не рискнуть, можно завязнуть в РПЛ навсегда, как это произошло с Аланом Дзагоевым. После Евро-2012 за тем тоже выстроилась солидная очередь, а теперь ветеран
Алексей МИРАНЧУК
Возраст: 24 года
Клуб: Локомотив
Амплуа: атакующий полузащитник
Срок контракта: до лета 2021 года
Трансферная стоимость: 16 млн евро
РПЛ-2019/20: 16 матчей, 5 голов, 4 передачи.
Талантливый хавбек проявил себя в Лиге чемпионов, дважды забив «Ювентусу». Впрочем, еще до этих матчей итальянская пресса писала о талантливых братьях из «Локо» как потенциальных новичках серии А. Но если Антон Миранчук
Вот и Юрий Семин говорит, что «Миранчуками интересуется пол-Европы». И для Алексея переезд на Апеннины был бы очень кстати. В «Локо» он достиг потолка и сейчас нуждается в более конкурентной среде, в которой пришлось бы биться за место в основе с конкурентами сопоставимого уровня. Другого способа стать сильнее нет.
Проблема в том, что руководство «Локо» явно переоценивает его стоимость. За 60 миллионов евро, которые клуб хочет выручить за братьев, продать их невозможно. Ведь даже в средней по составу сборной России Миранчуки пока не стали лидерами.
Роман ЗОБНИН
Возраст: 25 лет
Клуб: Спартак
Амплуа: полузащитник
Срок контракта: до лета 2024 года
Стоимость: 14 млн евро
РПЛ-2019/20: 17 матчей.
Разговоры об интересе к Зобнину в Европе последний раз активизировались около двух лет назад, когда он, как и весь «Спартак», находился в хорошей форме. Однако ничто не мешает игроку попробовать сейчас самому выйти на европейский рынок.
Для него самого было бы здорово сменить обстановку, а поскольку переход в стан любого конкурента «Спартака» по РПЛ вызовет недовольство фанатов, напрашивается отъезд за границу. Конечно, лидеров ведущих европейских чемпионатов нынешний Зобнин вряд ли заинтересует, но
Элдор ШОМУРОДОВ
Возраст: 24 года
Клуб: Ростов
Амплуа: нападающий
Срок контракта: до лета 2024 года
Трансферная стоимость: 2,5 млн евро
РПЛ-2019/20: 19 матчей, 10 голов, 5 передач.
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