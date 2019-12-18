«Лига загибается». Редактор «Матч-ТВ» — о том, почему не нужно приглашать казахстанские клубы в чемпионат России

«Во-первых, у нас есть пример второй лиги чемпионата России, которая загибается. Мы не соберем в один турнир 36 или 40 команд. Кому-то придется остаться в условной второй лиге в угоду приглашенным клубам, и интересов не будет никаких. Много клубов исчезнет или будут близки к этому. Во-вторых, когда в начале 2000-х вставал вопрос об объединении чемпионатов России и Украины, то Леннарт Юханссон, тогда президент УЕФА, ответил Путину так: “Есть главы федераций двух стран — России и Украины — и есть исполком УЕФА. Если они представят проект обоснования на рассмотрение исполкома, то его рассмотрят и примут решение”. Проекты должны быть обоснованные. Я не вижу в этой идее ни материального, ни финансового, ни идеологического, ни футбольного обоснования. Если инициаторы это увидят, то пусть подадут на рассмотрение, а мы послушаем доводы с обеих сторон», — заявил Дзичковский.