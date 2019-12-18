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20:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Лига загибается». Редактор «Матч-ТВ» — о том, почему не нужно приглашать казахстанские клубы в чемпионат России

Шеф-редактор сайта «Матч ТВ» Евгений Дзичковский считает, что идея, предложенная Андреем Аршавиным о приглашении в РПЛ клубов из Казахстана, Беларуси и Азербайджана, приведет к исчезновению команд из низших российских дивизионов. В разговоре с корреспондентом Vesti.kz он выразил мнение о том, что такое предложение не имеет никаких обоснований.

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«Во-первых, у нас есть пример второй лиги чемпионата России, которая загибается. Мы не соберем в один турнир 36 или 40 команд. Кому-то придется остаться в условной второй лиге в угоду приглашенным клубам, и интересов не будет никаких. Много клубов исчезнет или будут близки к этому. Во-вторых, когда в начале 2000-х вставал вопрос об объединении чемпионатов России и Украины, то Леннарт Юханссон, тогда президент УЕФА, ответил Путину так: “Есть главы федераций двух стран — России и Украины — и есть исполком УЕФА. Если они представят проект обоснования на рассмотрение исполкома, то его рассмотрят и примут решение”. Проекты должны быть обоснованные. Я не вижу в этой идее ни материального, ни финансового, ни идеологического, ни футбольного обоснования. Если инициаторы это увидят, то пусть подадут на рассмотрение, а мы послушаем доводы с обеих сторон», — заявил Дзичковский.

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Напомним, накануне Аршавин заявил о том, что «Кайрату», в котором он выступал с 2016 по 2018 год, было бы интересно перейти в РПЛ. Кроме того, экс-игрок сборной России, «Зенита» и «Арсенала» отметил, что клубы из Беларуси и Азербайджана, участвуя в РПЛ, удовлетворили бы свой интерес.

Алишер Абдулин  .

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