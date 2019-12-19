Игроки ФК «Ростов» записали видео для Валерия Карпина

Напомним, что 19 декабря исполнилось ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был официально назначен главным тренером ФК «Ростов».

На данный момент, команда занимает 3-е место в РПЛ и имеет шансы выйти в еврокубки. Подобные результаты, во многом, заслуга именно главного тренера. Сам Валерий Карпин при этом предлагает не обольщаться, отмечая, что «Ростов» пока не готов к чемпионству.