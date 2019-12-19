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17:32 (мск), источник: ТАСС

Леонид Слуцкий назначен главным тренером футбольного клуба «Рубин»

КАЗАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба. «Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера ФК “Рубин”», — сказал собеседник агентства.

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Соглашение со специалистом рассчитано на пять лет. В штаб Слуцкого вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и испанский тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.

16 декабря пост тренера «Рубина» покинул Роман Шаронов. Из-за отсутствия у россиянина тренерской лицензии Pro формально функции главного тренера команды выполнял испанец Эдуардо Докампо, однако фактически командой руководил Шаронов. Испанец и остальные члены тренерского штаба Шаронова также покинули казанский клуб.

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Слуцкому 48 лет, его последним клубом был голландский «Витесс», который он возглавлял с июля 2018 года по ноябрь 2019-го. В тренерский штаб специалиста входили бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие и Олег Яровинский, они покинули клуб вместе со Слуцким.

Также Слуцкий работал в английском «Халле», российских клубах ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Уралан», «Олимпия», возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды признавался лучшим тренером года в России. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.

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