Леонид Слуцкий назначен главным тренером футбольного клуба «Рубин»

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Соглашение со специалистом рассчитано на пять лет. В штаб Слуцкого вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и испанский тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.

16 декабря пост тренера «Рубина» покинул Роман Шаронов. Из-за отсутствия у россиянина тренерской лицензии Pro формально функции главного тренера команды выполнял испанец Эдуардо Докампо, однако фактически командой руководил Шаронов. Испанец и остальные члены тренерского штаба Шаронова также покинули казанский клуб.

Слуцкому 48 лет, его последним клубом был голландский «Витесс», который он возглавлял с июля 2018 года по ноябрь 2019-го. В тренерский штаб специалиста входили бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие и Олег Яровинский, они покинули клуб вместе со Слуцким.