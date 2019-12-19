Как Слуцкий изменит «Рубин»

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Главным тренером «Рубина» стал Леонид Слуцкий. 48-летний российский специалист подписал контракт с ФК «Рубин» на пять лет. В штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым, — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vsMBz6EFR-0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Предложат ли контракт Дюпину?

Пока разговоры о переменах в «Рубине» и, соответственно, его игре, в большей степени теория. Команду ждут знакомство с Леонидом Слуцким и, естественно, изменения в составе. Какие-то кадровые перемены случатся уже в январе. Часть вопросов отложат на лето, но, очевидно, руководство еще до назначения главного тренера обсуждало с ним вопросы комплектования команды и судьбу ее нынешних футболистов.

Ряд из них находится в подвешенном состоянии. Во-первых, это арендованные у других клубов Ташаев, Зуев, Марков, Поярков, Кьяртанссон, Плиев. Во-вторых, игроки, у которых летом завершаются контракты. Опять же, это только предположения, но не факт, что «Рубин» предложит новые соглашения ветеранам Денисову и Гранату. Пока не ясны дальнейшие перспективы Башкирова, тогда как голкипер Дюпин явно наиграл на продление отношений с казанским клубом.

Поиск баланса

В Голландии считалось, что «Витесс» под началом Слуцкого чересчур осторожен и в большей степени отталкивается от соперника, а не диктует свои условия в атаке. Леонид Викторович мог часами доказывать обратное, оперируя конкретными цифрами — от процента владения мячом до числа обостряющих передач, но пробить позицию его критиков было невозможно. Похоже, в помешанной на внедренной еще Ринусом Михелсом схеме 4−3−3 стране существует только собственное мнение. Об этом, кстати, говорил даже главный тренер голландской сборной Роналд Куман.

В общем, сбалансированный футбол Слуцкого в Стране тюльпанов не прижился. Но именно он сейчас требуется «Рубину», который в первые месяцы работы Романа Шаронова очаровывал непривычной для себя атакующей игрой с шашками наголо. Однако данный подход оказался несостоятельным на длинной турнирной дистанции.

Теперь уже бывший наставник так и не нашел баланса между атакой и обороной, а попытки перестроиться на ходу привели к парадоксальным результатам.

С 11 мячами казанцы стали самой малозабивающей командой РПЛ, что говорит о невысоком уровне организации игры, выстраивать которую Слуцкому предстоит на сборах. Вопрос расстановки в данном случае не принципиален, потому что команды Леонида Викторовича играли и по схеме 4−2−3−1 в ее различных вариациях, и с тремя центральными защитниками. Теперь выбор стратегии «Рубина» зависит от оценки новым главным тренером возможностей своих подопечных и работы на трансферном рынке.

Кварацхелия и Давиташвили — как Головин и Эдегор

Несмотря на незавидное турнирное положение, и в нынешнем составе «Рубина» есть, от чего отталкиваться в процессе строительства способной решать высокие задачи команды. Пожалуй, наименее проблемной является средняя линия. Бесспорный номер один в этой конструкции — Игорь Коновалов. Кроме него есть талантливый Подберезкин и Могилевец. У каждого в этом трио набор хороших качеств, которые требуют развития и правильного применения. А тот факт, что все они прошли школу Курбана Бердыева, говорит об обучаемости и тактической грамотности футболистов.

Но еще один — желательно, опытный исполнитель — казанцам не помешает. Вместе с тем укрепления требуют фланги. Ташаев с Зуевым всего лишь арендованы, так что в долгосрочной перспективе можно рассчитывать только на Давиташвили. Дриблинг у грузинского полузащитника классный, желание играть и развиваться — огромное, однако в 18 лет ему еще не хватает опыта. Зато будущее и Давиташвили, и Кварацхелии видится светлым. Возможно даже, что в руках умеющего работать с молодыми талантами Слуцкого эти футболисты в своем развитии пойдут по пути Головина и Эдегора.

Сейчас же новому тренеру нужен минимум один, а возможно два фланговых полузащитника. Серьезного укрепления требует и оборона.

Во-первых, непонятно, как будет выглядеть и когда наберет кондиции после тяжелой травмы Бегич. Во-вторых, ставший открытием прошлого сезона и наводивший на соперников ужас при «стандартах» Сорокин «Рубину» уже не принадлежит. Де-факто он игрок «Краснодара», и «быки», будучи не слишком довольными недостаточным количеством игровой практики у своего футболиста, могут уже зимой прекратить действие сезонной аренды. Возможно, это и к лучшему, потому что в перспективе Слуцкий рассчитывать на Сорокина не может.

То есть, казанцам нужен минимум один центральный защитник и, скорее всего, еще один футболист на левый фланг. Данченко справа смотрится уверенно и умеет поддерживать атаку. Проблема в том, что усилия партнеров должен кто-то завершать. Марков старателен и боевит, но четыре гола — это слишком мало. Один забивной форвард требуется Слуцкому прямо сейчас, а приобретение второго можно отложить до лета.