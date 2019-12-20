«Голосовали точно олени!» Губерниев возмущен, что журналисты признали Семина тренером года в России
Комментатор Дмитрий Губерниев выразил возмущение по поводу признания журналистами возглавляющего «Локомотив» Юрия Семина тренером года в России.
Комментатор Дмитрий Губерниев выразил возмущение по поводу признания журналистами возглавляющего «Локомотив» Юрия Семина тренером года в России.
В среду 72-летний специалист стал обладателем награды «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер», учрежденной Федерацией спортивных журналистов России.
«Юрий Семин — тренер года в России? По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в этой организации голосовали точно серебряные олени! Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали», — написал Губерниев в телеграме.
Семин трижды привел «Локомотив» к победе в РПЛ (в 2002, 2004 и 2018 году). В сезоне-2018/19 железнодорожники под его руководством завоевали в чемпионате России серебряные медали.