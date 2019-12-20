«Голосовали точно олени!» Губерниев возмущен, что журналисты признали Семина тренером года в России

Источник: РИА "Новости"

В среду 72-летний специалист стал обладателем награды «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер», учрежденной Федерацией спортивных журналистов России.

«Юрий Семин — тренер года в России? По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в этой организации голосовали точно серебряные олени! Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали», — написал Губерниев в телеграме.