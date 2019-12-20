Самедов начал карьеру футбольного агента
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов сообщил, что стал футбольным агентом.
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов сообщил, что стал футбольным агентом.
«Начал заниматься агентской деятельностью. Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку. С учётом моего статуса могу ли предложить свои услуги топовым игрокам? Всё постепенно. Занимаемся всем без шума, пыли и грязи.
Тяжело ли это? Непросто. У нас хватает агентов, рынок уже захвачен определёнными людьми. Как другие агенты относятся ко мне? Мне всё равно, как они ко мне относятся, я с ними никак не связан. С некоторыми общаюсь — я знаю их, они меня. У каждого свой путь.
Не то чтобы я стану прямо агентом. Да, мы строим агентство, пробуем этим заниматься. А что касается медийности, то у каждого своя ситуация и своя правда.
35-летний Самедов минувшим летом объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. В конце августа он стал игроком любительского клуба «Знамя» из Ногинска.