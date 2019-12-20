Самедов начал карьеру футбольного агента

Источник: РИА "Новости"

«Начал заниматься агентской деятельностью. Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку. С учётом моего статуса могу ли предложить свои услуги топовым игрокам? Всё постепенно. Занимаемся всем без шума, пыли и грязи.

Тяжело ли это? Непросто. У нас хватает агентов, рынок уже захвачен определёнными людьми. Как другие агенты относятся ко мне? Мне всё равно, как они ко мне относятся, я с ними никак не связан. С некоторыми общаюсь — я знаю их, они меня. У каждого свой путь.

Не то чтобы я стану прямо агентом. Да, мы строим агентство, пробуем этим заниматься. А что касается медийности, то у каждого своя ситуация и своя правда. Кто-то хочет быть в тени, а кто-то открыт. Я же со своей стороны пока только учусь. Не могу сейчас сказать, буду я закрытым или открытым, — приводят слова Самедова «Известия».