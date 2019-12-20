ФК «Динамо» продлил контракт с главным тренером Новиковым

Источник: РИА "Новости"

38-летний специалист продлил контракт до лета 2021 года. Прежнее соглашение истекало в конце текущего сезона. Новиков исполнял обязанности главного тренера клуба с 8 октября после увольнения Дмитрия Хохлова, 8 ноября он был утвержден на посту главного тренера команды.

Под руководством Новикова «Динамо» одержало четыре победы, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение в чемпионате России.

Также соглашения с клубом продлили тренер Виталий Гришин и тренер вратарей Дмитрий Изотов. Сообщается, что в скором времени тренерский штаб Новикова пополнится еще одним тренером и специалистом по физической подготовке.

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«Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом. Все-таки в “Динамо” для меня прошла почти вся моя жизнь. Сделаем все возможное, чтобы команда добивалась результата и занимала те позиции, которых достойна и которые должна занимать. Будем готовиться, чтобы и к “Спартаку” подойти во всеоружии, и ко всей весенней части», — сказал Новиков.

Новиков работает в структуре «Динамо» с 2015 года, с мая по июнь 2016 года исполнял обязанности главного тренера молодежной команды. В 2017 году Новиков возглавил петербургское «Динамо», команда по итогам сезона-2017/18 заняла 10-е место в зоне «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги. 1 мая 2019 года он вновь возглавил молодежную команду «Динамо».