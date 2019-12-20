ФК «Динамо» продлил контракт с главным тренером Новиковым
ТАСС, 20 декабря. Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает
ТАСС, 20 декабря. Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает
38-летний специалист продлил контракт до лета 2021 года. Прежнее соглашение истекало в конце текущего сезона. Новиков исполнял обязанности главного тренера клуба с 8 октября после увольнения Дмитрия Хохлова, 8 ноября он был утвержден на посту главного тренера команды.
Также соглашения с клубом продлили тренер Виталий Гришин и тренер вратарей Дмитрий Изотов. Сообщается, что в скором времени тренерский штаб Новикова пополнится еще одним тренером и специалистом по физической подготовке.
«Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом.
Новиков работает в структуре «Динамо» с 2015 года, с мая по июнь 2016 года исполнял обязанности главного тренера молодежной команды. В 2017 году Новиков возглавил петербургское «Динамо», команда по итогам сезона-2017/18 заняла 10-е место в зоне «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги. 1 мая 2019 года он вновь возглавил молодежную команду «Динамо».
На зимний перерыв «Динамо» ушло, занимая восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 24 очка в 19 матчах.