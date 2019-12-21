Леонид Слуцкий: Опыт в Европе — суперклевый. Но сейчас интересны другие задачи

Источник: Спорт-Экспресс

— Когда вам поступило предложение от «Рубина», как проходили переговоры и почему вы выбрали именно этот вариант?

— Предложение поступило практически сразу после моего ухода из «Витесса». Переговоры в моем случае всегда проходят легко — думаю, это подтвердят абсолютно все клубы, с которыми я подписывал контракт. Потому что меня всегда в большей степени беспокоят творческая составляющая и максимально возможный комфорт в отношениях с руководителями, нежели что-либо иное.

Почему выбрал этот вариант? Вы знаете, мне многие писали сообщения в Instagram: «Да ты что, какая Россия, ни в коем случае, только Европа!».

Но надо понимать, что на разных жизненных этапах у тебя есть разные цели и задачи. К примеру, три года назад мне безумно хотелось попробовать себя за рубежом, и я считаю, что полученный в «Халле» и «Витессе» опыт — суперклевый. Прекрасно понимал, что работа в Европе это интересно и классно, но наверное, я бы и дальше получал приглашения из клубов плюс-минус такого же уровня — речь не про конкретные страны, а про команды и их задачи. И на данном этапе внутренние ощущения мне все-таки подсказали, что интереснее поработать при более серьезных целях.

В «Рубине» сейчас может быть создан интересный и, главное, долгосрочный проект. Впрочем, у тренера никогда нет много времени, и после поражений кресло начинает качаться не потому, что его раскачивает упитанный человек, а потому, что такова тренерская судьба. Средняя продолжительность работы тренера в одном клубе в Европе составляет около 12−14 месяцев, а в России этот показатель, возможно, еще ниже.

На сегодняшний день краткосрочная задача «Рубина» — сохранить прописку в премьер-лиге. О дальнейших целях я пока говорить не хотел бы, потому что текущая задача — действительно сложная. Мне еще никогда в профессиональной карьере на высшем уровне (да и не на высшем тоже) не приходилось решать таких — где бы я ни работал, в России или за рубежом, ситуации были несколько иные. И тем не менее, мне это показалось очень интересным. Плюс Казань — сверхспортивный город, а «Рубин» еще совсем недавно выступал в Лиге чемпионов и вешал на шею золотые медали. Есть шикарная инфраструктура и всесторонняя помощь.

Поэтому, выбирая между Россией и вероятными европейскими вариантами, мне захотелось очутиться в несколько иной ситуации, чем та, где я находился в последнее время. Определяющей также стала роль генерального директора «Рубина». Рустем Сайманов был очень убедителен и, мне кажется, работа с ним будет комфортной, мы единомышленники. Как я понял из европейского опыта, личность человека, который непосредственно решает все вопросы, на данный момент является ключевой.

— Какова роль Олега Яровинского в «Рубине» и почему с вами в Казань не приедут братья Березуцкие?

— Олег — спортивный директор, его обязанности ясны. Он будет заниматься всем тем, что делал на аналогичных позициях в других клубах. Думаю, Яровинский — один из лучших специалистов в своем деле. Показательно, что после ухода из «Витесса» у него было даже больше предложений, чем у меня.

Что касается братьев, то я могу озвучить видение с моей стороны, а у них оно, не исключено, свое. Мы продуктивно работали в «Витессе» без малого год. Но насколько ситуацию понимаю я, Березуцкие — ребята независимые, которые хотят получать удовольствие от жизни после окончания тяжелой и долгой игровой карьеры — и абсолютно этого заслуживают. За прошедший год они, видимо, поняли, что тренерство не располагает к внутреннему комфорту, к постоянству и к реализации своих житейских задумок после окончания карьеры — речь про путешествия, пребывание с семьей и всем остальном, чего им не хватало в бытность футболистами. Думаю, на данном этапе они точно взяли паузу в тренерской карьере. А чем будут заниматься дальше, лучше спросить у них.

— Кто в итоге войдет в ваш штаб?

— В команде остаются тренер по физподготовке — испанец Хавьер Нойя Сальсес, Олег Кузьмин и тренер по работе с вратарями Сергей Козко. Пока на этом все. Может быть, в ближайшее время появится еще один помощник, но пока остаются те люди, которые были в «Рубине» до меня.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/786d37c3-0807-4cb3-b66b-eff81fba6427?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Камбэк Слуцкого в Россию — как это будет. Live Симонова и Короткина Во время загрузки произошла ошибка.

— Зимой следует ждать в «Рубине» серьезные трансферы? Одной только сменой тренера может оказаться недостаточно, чтобы выиграть борьбу за выживание в РПЛ.

— Да, задача очень тяжелая, поэтому мы попробуем провести максимально качественную селекцию. Не скажу, что это будут какие-то нереальные трансферы. Да и те футболисты, что находятся в команде, получат свой шанс на сборах. В общем, нас ждет комплексная работа — постараемся и максимально раскрыть возможности ребят, которые уже есть в составе, и усилить какое-то количество позиций.

— Многих удивил непривычно долгий срок подписанного вами договора — пять лет.

— И мне, и, как оказалось, руководителям «Рубина» хочется создать действительно долгосрочный проект. Но при этом, на мой взгляд, срок контракта главного тренера не имеет принципиального значения. Он может быть хоть столетним. Тебя все равно могут уволить или ты можешь сам уйти абсолютно в любой момент. По крайней мере так было у меня. И из «Крыльев Советов», и из ЦСКА, и из «Витесса» я уходил по собственному желанию несмотря на действующее соглашение, когда происходили процессы, не позволявшие мне поступить иначе. Так что нынешним сроком контракта каждая из сторон прежде всего выражает доверие друг к другу.

— Могли быть дать пояснение — почему вы приняли решение уйти из «Витесса», хотя руководство было не против продолжить сотрудничество?

— Причин несколько. Одна из них — глобальная. На каком-то этапе я понял: несмотря на обилие талантливых футболистов и перспективной молодежи в Голландии, местные болельщики, специалисты и даже игроки привыкли к конкретному футболу и конкретному стилю. И если тренер работает по несколько иным принципам, общественности становится не очень интересно, голландцы просто не готовы к каким-то изменениям. Европейцы и в принципе люди с иной футбольной философией, на мой взгляд, не очень нужны в Голландии. Со временем понял, что у них очень специфический футбол, этакое государство в государстве.

И безусловно, свою роль сыграли последние результаты. Хотя в целом я считаю период работы в «Витессе» успешным. Даже в момент ухода по очкам и текущему результату мы выступали абсолютно как в прошлом сезоне, а до меня у «Витесса» бывали выступления и хуже.

Хочу еще пару слов сказать в целом о ситуации с тренерами-иностранцами, в число которых я все это время входил. В Европе есть очень сильная тенденция к поддержке доморощенных специалистов. В Испании, Германии, Италии, Голландии, других ведущих лигах работает считанное количество неместных тренеров. С игроками иначе — ограничений нет, и команда может взять футболиста любой национальности. Но с тренерами в Европе все по-другому. И попасть в этот узкий круг из 16−20 человек, работающих в той или иной лиге, очень непросто для тренера-иностранца.

Это абсолютно нормальный тренд по защите собственного рынка специалистов. Такая же тенденция, к слову, наблюдается и у нас. Сейчас из настоящих иностранцев в России работают только Тедеско и Божович. Тогда как еще недавно тренеров-легионеров было чуть ли не половина лиги. Я смотрел статистику: в других чемпионатах — та же история. Особенно если отбросить ассимилированных специалистов, таких как аргентинцы в Испании или людей вроде Синиши Михайловича, который так долго играл и работал в Италии, что уже является больше итальянцем, чем балканцем. Тогда получится, что количество не доморощенных тренеров — совсем маленькое. Еще одна причина, почему иностранцу в Европе объективно непросто найти подходящий, интересный вариант.