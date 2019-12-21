Леонид Слуцкий: Опыт в Европе — суперклевый. Но сейчас интересны другие задачи
Новый главный тренер «Рубина» дал эксклюзивное интервью «СЭ».
Новый главный тренер «Рубина» дал эксклюзивное интервью «СЭ».
— Когда вам поступило предложение от «Рубина», как проходили переговоры и почему вы выбрали именно этот вариант?
— Предложение поступило практически сразу после моего ухода из «Витесса». Переговоры в моем случае всегда проходят легко — думаю, это подтвердят абсолютно все клубы, с которыми я подписывал контракт. Потому что меня всегда в большей степени беспокоят творческая составляющая и максимально возможный комфорт в отношениях с руководителями, нежели
Почему выбрал этот вариант? Вы знаете, мне многие писали сообщения в Instagram: «Да ты что, какая Россия, ни в коем случае, только Европа!».
Но надо понимать, что на разных жизненных этапах у тебя есть разные цели и задачи. К примеру, три года назад мне безумно хотелось попробовать себя за рубежом, и я считаю, что полученный в «Халле» и «Витессе» опыт — суперклевый. Прекрасно понимал, что работа в Европе это интересно и классно, но наверное, я бы и дальше получал приглашения из клубов
В «Рубине» сейчас может быть создан интересный и, главное, долгосрочный проект. Впрочем, у тренера никогда нет много времени, и после поражений кресло начинает качаться не потому, что его раскачивает упитанный человек, а потому, что такова тренерская судьба. Средняя продолжительность работы тренера в одном клубе в Европе составляет около 12−14 месяцев, а в России этот показатель, возможно, еще ниже.
На сегодняшний день краткосрочная задача «Рубина» — сохранить прописку в
Поэтому, выбирая между Россией и вероятными европейскими вариантами, мне захотелось очутиться в несколько иной ситуации, чем та, где я находился в последнее время. Определяющей также стала роль генерального директора «Рубина». Рустем Сайманов был очень убедителен и, мне кажется, работа с ним будет комфортной, мы единомышленники. Как я понял из европейского опыта, личность человека, который непосредственно решает все вопросы, на данный момент является ключевой.
— Какова роль Олега Яровинского в «Рубине» и почему с вами в Казань не приедут братья Березуцкие?
— Олег — спортивный директор, его обязанности ясны. Он будет заниматься всем тем, что делал на аналогичных позициях в других клубах. Думаю, Яровинский — один из лучших специалистов в своем деле. Показательно, что после ухода из «Витесса» у него было даже больше предложений, чем у меня.
Что касается братьев, то я могу озвучить видение с моей стороны, а у них оно, не исключено, свое. Мы продуктивно работали в «Витессе» без малого год. Но насколько ситуацию понимаю я, Березуцкие — ребята независимые, которые хотят получать удовольствие от жизни после окончания тяжелой и долгой игровой карьеры — и абсолютно этого заслуживают. За прошедший год они, видимо, поняли, что тренерство не располагает к внутреннему комфорту, к постоянству и к реализации своих житейских задумок после окончания карьеры — речь про путешествия, пребывание с семьей и всем остальном, чего им не хватало в бытность футболистами. Думаю, на данном этапе они точно взяли паузу в тренерской карьере. А чем будут заниматься дальше, лучше спросить у них.
— Кто в итоге войдет в ваш штаб?
— В команде остаются тренер по физподготовке — испанец Хавьер Нойя Сальсес, Олег Кузьмин и тренер по работе с вратарями Сергей Козко. Пока на этом все. Может быть, в ближайшее время появится еще один помощник, но пока остаются те люди, которые были в «Рубине» до меня.
— Зимой следует ждать в «Рубине» серьезные трансферы? Одной только сменой тренера может оказаться недостаточно, чтобы выиграть борьбу за выживание в РПЛ.
— Да, задача очень тяжелая, поэтому мы попробуем провести максимально качественную селекцию. Не скажу, что это будут
— Многих удивил непривычно долгий срок подписанного вами договора — пять лет.
— И мне, и, как оказалось, руководителям «Рубина» хочется создать действительно долгосрочный проект. Но при этом, на мой взгляд, срок контракта главного тренера не имеет принципиального значения. Он может быть хоть столетним. Тебя все равно могут уволить или ты можешь сам уйти абсолютно в любой момент. По крайней мере так было у меня. И из «Крыльев Советов», и из ЦСКА, и из «Витесса» я уходил по собственному желанию несмотря на действующее соглашение, когда происходили процессы, не позволявшие мне поступить иначе. Так что нынешним сроком контракта каждая из сторон прежде всего выражает доверие друг к другу.
— Могли быть дать пояснение — почему вы приняли решение уйти из «Витесса», хотя руководство было не против продолжить сотрудничество?
— Причин несколько. Одна из них — глобальная. На
И безусловно, свою роль сыграли последние результаты. Хотя в целом я считаю период работы в «Витессе» успешным. Даже в момент ухода по очкам и текущему результату мы выступали абсолютно как в прошлом сезоне, а до меня у «Витесса» бывали выступления и хуже.
Хочу еще пару слов сказать в целом о ситуации с
Это абсолютно нормальный тренд по защите собственного рынка специалистов. Такая же тенденция, к слову, наблюдается и у нас. Сейчас из настоящих иностранцев в России работают только Тедеско и Божович. Тогда как еще недавно