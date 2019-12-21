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14:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».

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Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса» 30 ноября. Команда проигрывала на протяжении пяти матчей подряд.

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— Могли бы дать пояснение — почему вы приняли решение уйти из «Витесса», хотя руководство было не против продолжить сотрудничество?

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— Причин несколько. Одна из них — глобальная. На каком-то этапе я понял: несмотря на обилие талантливых футболистов и перспективной молодежи в Голландии, местные болельщики, специалисты и даже игроки привыкли к конкретному футболу и конкретному стилю. И если тренер работает по несколько иным принципам, общественности становится не очень интересно, голландцы просто не готовы к каким-то изменениям. Европейцы и в принципе люди с иной футбольной философией, на мой взгляд, не очень нужны в Голландии. Со временем понял, что у них очень специфический футбол, этакое государство в государстве.

И безусловно, свою роль сыграли последние результаты. Хотя в целом я считаю период работы в «Витессе» успешным. Даже в момент ухода по очкам и текущему результату мы выступали абсолютно как в прошлом сезоне, а до меня у «Витесса» бывали выступления и хуже. (Дмитрий Симонов).

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