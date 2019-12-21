Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»

— Причин несколько. Одна из них — глобальная. На каком-то этапе я понял: несмотря на обилие талантливых футболистов и перспективной молодежи в Голландии, местные болельщики, специалисты и даже игроки привыкли к конкретному футболу и конкретному стилю. И если тренер работает по несколько иным принципам, общественности становится не очень интересно, голландцы просто не готовы к каким-то изменениям. Европейцы и в принципе люди с иной футбольной философией, на мой взгляд, не очень нужны в Голландии. Со временем понял, что у них очень специфический футбол, этакое государство в государстве.