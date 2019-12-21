Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».
Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса» 30 ноября. Команда проигрывала на протяжении пяти матчей подряд.
— Могли бы дать пояснение — почему вы приняли решение уйти из «Витесса», хотя руководство было не против продолжить сотрудничество?
— Причин несколько. Одна из них — глобальная. На
И безусловно, свою роль сыграли последние результаты. Хотя в целом я считаю период работы в «Витессе» успешным. Даже в момент ухода по очкам и текущему результату мы выступали абсолютно как в прошлом сезоне, а до меня у «Витесса» бывали выступления и хуже. (Дмитрий Симонов).