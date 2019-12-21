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14:07 (мск), источник: ТАСС

Руководство ФК «Крылья Советов» оставило Божовича на посту главного тренера

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Руководство самарского футбольного клуба «Крылья Советов» приняло решение не менять тренерский штаб команды во главе с Миодрагом Божевичем по итогам первой части сезона. Об этом сообщил глава совета директоров клуба Александр Фетисов, чей комментарий приводит пресс-служба самарской команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Прошло заседание совета директоров, на котором принято решение не менять тренерский штаб», — сказал Фетисов.

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Также он отметил, что руководство не устроили результаты, показанные командой в первой части сезона. «Да, была красивая победа над ЦСКА, была хорошая серия из трех побед подряд осенью. Но затем была серия поражений, которая поставила “Крылья Советов” на 15-е место в чемпионате», — сказал Фетисов.

«Крылья Советов» без долгов, финансово здоровые, открытые и понятные как для болельщиков, так и для потенциальных партнеров. Совет директоров проанализировал сложную ситуацию, в которую попала команда. Задача занять в чемпионате более высокое место как была, так и остается. Мы обсудили планы усиления команды на весеннюю часть чемпионата, перед командой поставлена жесткая задача — успешно провести оставшиеся игры, — добавил он.

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После 19 туров чемпионата «Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 18 очков.

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