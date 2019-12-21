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15:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Губерниев и Семин устроили перепалку из-за оленей и попугаев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и наставник «Локомотива» Юрий Семин устроили перепалку в социальных сетях. Причиной стало вручение Семину награды лучшего тренера России по версии Федерации спортивных журналистов России.

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Губерниев посчитал, что за кандидатуру специалиста в Федерации голосовали «серебряные олени», на что Семин ответил в Instagram: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев». Журналист в Telegram-канале продолжил заочную ссору со специалистом.

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«Ох, и умыл меня Юрий Семин», — начал Губерниев, а затем указал на то, что лучшим тренером России не может быть наставник футбольного клуба, который провалился в Лиге чемпионов. «А попугаи, птички домашние, они у людей живут и радуют», — заключил комментатор.

Губерниев 20 декабря высказался о роли Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне. По мнению журналиста, в первые дни после нападения Германии лидер СССР «зассал и никуда не высовывался».

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«Локомотив» не смог выйти из группы в Лиге чемпионов. Второй год подряд железнодорожники заняли последнее место в своем квартете.

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