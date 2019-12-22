Семин и Губерниев ругаются в соцсетях. Комментатору не нравится, что Палыча выбрали тренером года
Все
Все
Неожиданный конфликт вырос
Ее получил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин — журналисты назвали его лучшим спортивным тренером России в 2019 году. После этого комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выступил в телеграме: «Юрий Семин — тренер года в России? По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в этой организации голосовали серебряные олени? Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали».
Семин не оставил без внимания слова шоумена: он выложил в инстаграме фото с призом с подписью «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!». Губерниев оперативно отреагировал и расширенно пояснил свою мысль: «Ох, и умыл меня Юрий Семин! Ох, умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев!
Последняя фраза — отсылка к премии «Спортивный парнас», которую вручили главреду газеты «Вестник соловьиного края» из Курска.
«Серебряная лань» — одна из старейших общеспортивных премий России. Ее вручают 16 лет, но ее предшественник — десятка лучших спортсменов — существовал с 50-х в сотрудничестве с Олимпийским комитетом. Сейчас же полноценно отвечает за приз Федерация спортивных журналистов России.
Существует также приз лучшей команде года и десятка лучших спортсменов. Что интересно, Семин получает приз во второй раз за три года (в 2018-м награда досталась Станиславу Черчесову), а вообще футбольные тренеры доминируют: 4 приза за последние пять лет взяли «футболисты».
Либо журналисты без напоминания должны зайти на сайт, скачать анкету и направить. Федерация никогда не раскрывает результаты голосования. Популярность сложно оценить: на сайте нет данных о количестве состоящих в ФСЖР членов, а ссылки на соцсети ведут в никуда, кроме фэйсбука, но там вообще полумертвая страница с 70 подписчиками и без публикаций.
В исполкоме ФСЖР заседает 29 человек (включая президента Николая Долгополова) — среди них есть Виктор Гусев, Василий Конов, главред «Чемпионата» Евгений Слюсаренко, главред «СЭ» Максим Максимов, главред «Советского спорта» Николай Яременко, много представителей олимпийских видов спорта и регионов.
Как раз Слюсаренко и замглавреда «Комсомольской правды» Павел Садков пришли оправдываться в комментарии в фейсбуке и пообещали обсудить вопрос открытости премии.
Похоже, что особой значимости этой награде никто не придает — у многих возникли вопросы, например,
Максимилиан Алфимов