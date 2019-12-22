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09:34 (мск), источник: Sports.Ru

Семин и Губерниев ругаются в соцсетях. Комментатору не нравится, что Палыча выбрали тренером года

Все из-за премии лучшему тренеру.

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Неожиданный конфликт вырос из-за премии «Серебряная лань» — 2019.

Ее получил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин — журналисты назвали его лучшим спортивным тренером России в 2019 году. После этого комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выступил в телеграме: «Юрий Семин — тренер года в России? По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в этой организации голосовали серебряные олени? Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали».

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Семин не оставил без внимания слова шоумена: он выложил в инстаграме фото с призом с подписью «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!». Губерниев оперативно отреагировал и расширенно пояснил свою мысль: «Ох, и умыл меня Юрий Семин! Ох, умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев! Олени-то, может, и лучше… Но только тренером года в России при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков etc никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком! Не умаляя заслуг Юрия Палыча, но каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России? А попугаи, птички домашние, они у людей живут и радуют! Людей! Впрочем, великий Евгений Слюсаренко подсказал, что федерация не виновата. Она анкеты рассылала журналистам страны. Вот и проголосовали курские новожители Парнаса вместо Занина, например».

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Последняя фраза — отсылка к премии «Спортивный парнас», которую вручили главреду газеты «Вестник соловьиного края» из Курска.

Что это вообще за премия?

«Серебряная лань» — одна из старейших общеспортивных премий России. Ее вручают 16 лет, но ее предшественник — десятка лучших спортсменов — существовал с 50-х в сотрудничестве с Олимпийским комитетом. Сейчас же полноценно отвечает за приз Федерация спортивных журналистов России.

Существует также приз лучшей команде года и десятка лучших спортсменов. Что интересно, Семин получает приз во второй раз за три года (в 2018-м награда досталась Станиславу Черчесову), а вообще футбольные тренеры доминируют: 4 приза за последние пять лет взяли «футболисты».

Механизм голосования такой: ФСЖР делает рассылку анкеты журналистам (в нее, разумеется, попадают не все — об этом говорит и Губерниев), те ее заполняют и отправляют обратно.

Либо журналисты без напоминания должны зайти на сайт, скачать анкету и направить. Федерация никогда не раскрывает результаты голосования. Популярность сложно оценить: на сайте нет данных о количестве состоящих в ФСЖР членов, а ссылки на соцсети ведут в никуда, кроме фэйсбука, но там вообще полумертвая страница с 70 подписчиками и без публикаций.

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В исполкоме ФСЖР заседает 29 человек (включая президента Николая Долгополова) — среди них есть Виктор Гусев, Василий Конов, главред «Чемпионата» Евгений Слюсаренко, главред «СЭ» Максим Максимов, главред «Советского спорта» Николай Яременко, много представителей олимпийских видов спорта и регионов.

Как раз Слюсаренко и замглавреда «Комсомольской правды» Павел Садков пришли оправдываться в комментарии в фейсбуке и пообещали обсудить вопрос открытости премии.

Похоже, что особой значимости этой награде никто не придает — у многих возникли вопросы, например, из-за отсутствия в топ-10 лучшей прыгуньи мира Марии Ласицкене.

Максимилиан Алфимов

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