Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера Миранчука в стан «красных дьяволов» может составить около € 40 млн.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f4aa9b54da2e82e262c" data-vnd="7f4aa9b54da2e82e262c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f4aa9b54da2e82e262c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересованы такие клубы, как «Ювентус», «Лацио» и «Милан». Позже стало известно, что «Милан» отказался от идеи приобретения российского полузащитника.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету футболиста «Локомотива» 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.