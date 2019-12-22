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22:35 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА хочет арендовать нападающего «Фиорентины» Педро Абреу

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА хочет арендовать бразильского нападающего флорентийской «Фиорентины» Педро Абреу.

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Источник: AFP 2019

При этом российский клуб намерен вписать в соглашение опцию возможного выкупа прав на футболиста. «Армейцы» интересовались бразильцем ещё летом, когда он выступал за «Флуминенсе», но трансфер не состоялся.

Абреу перешёл в «Фиорентину» летом 2019 года из «Флуминенсе». Сумма трансфера составила € 11 млн. В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (0 — в основном составе). Футболист провёл на поле в общей сложности 59 минут и не отметился результативными действиями. Контракт Абреу с флорентийцами действует до лета 2024 года.

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