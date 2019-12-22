ЦСКА хочет арендовать нападающего «Фиорентины» Педро Абреу
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА хочет арендовать бразильского нападающего флорентийской «Фиорентины» Педро Абреу.
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА хочет арендовать бразильского нападающего флорентийской «Фиорентины» Педро Абреу.
При этом российский клуб намерен вписать в соглашение опцию возможного выкупа прав на футболиста. «Армейцы» интересовались бразильцем ещё летом, когда он выступал за «Флуминенсе», но трансфер не состоялся.
Абреу перешёл в «Фиорентину» летом 2019 года из «Флуминенсе». Сумма трансфера составила € 11 млн. В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (0 — в основном составе). Футболист провёл на поле в общей сложности 59 минут и не отметился результативными действиями. Контракт Абреу с флорентийцами действует до лета 2024 года.