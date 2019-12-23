Юрий Ковтун вошел в состав тренерского штаба «Урала»

Ковтун является трехкратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка страны. В составе сборной России выступал на чемпионате Европы-1996 и чемпионате мира-2002.

В 2007 году Ковтун возглавил клуб «МВД России», который вывел в 2008-м в первый дивизион. Затем он работал в белгородском «Салюте», нижегородской «Волге» и «Тосно» (Ленинградская область). Предыдущим местом работы Ковтуна было московское «Динамо», которое он покинул в 2017 году.