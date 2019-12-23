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16:57 (мск), источник: Prokazan.ru

«Казань Арена» получила новое имя и логотип

Авторы логотипа объяснили, почему он выглядит именно так.

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Источник: Prokazan.ru

«Ак Барс Арена» — такое имя теперь носит стадион. Новое название и логотип опубликовали в социальных сетях спортивного объекта в понедельник.

«В новом логотипе органично соединены элементы фирменного стиля банка и стадиона. Цвет и шрифт соответствуют концепции бренда Ак Барс Банка, новый логоблок содержит в себе корпоративный символ банка. При этом сохранилась преемственность с прежней символикой Казань Арены — графические очертания архитектурной линии стадиона. Учитывая международную значимость спортивного объекта, логотип выполнен на двух языках — русском и английском.» — заявили в пресс-службе стадиона.

Ребрендинг внутренней и прилегающей территории Ак Барс Арены планируют провести к первому футбольному матчу, который пройдет на стадионе в новом сезоне. Также будут переименованы ближайшие к арене остановки.

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