«Казань Арена» получила новое имя и логотип
Авторы логотипа объяснили, почему он выглядит именно так.
Авторы логотипа объяснили, почему он выглядит именно так.
«Ак Барс Арена» — такое имя теперь носит стадион. Новое название и логотип опубликовали в социальных сетях спортивного объекта в понедельник.
«В новом логотипе органично соединены элементы фирменного стиля банка и стадиона. Цвет и шрифт соответствуют концепции бренда Ак Барс Банка, новый логоблок содержит в себе корпоративный символ банка. При этом сохранилась преемственность с прежней символикой Казань Арены — графические очертания архитектурной линии стадиона. Учитывая международную значимость спортивного объекта, логотип выполнен на двух языках — русском и английском.» — заявили в
Ребрендинг внутренней и прилегающей территории Ак Барс Арены планируют провести к первому футбольному матчу, который пройдет на стадионе в новом сезоне. Также будут переименованы ближайшие к арене остановки.