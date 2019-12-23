«Казань Арена» получила новое имя и логотип

Источник: Prokazan.ru

«Ак Барс Арена» — такое имя теперь носит стадион. Новое название и логотип опубликовали в социальных сетях спортивного объекта в понедельник.

«В новом логотипе органично соединены элементы фирменного стиля банка и стадиона. Цвет и шрифт соответствуют концепции бренда Ак Барс Банка, новый логоблок содержит в себе корпоративный символ банка. При этом сохранилась преемственность с прежней символикой Казань Арены — графические очертания архитектурной линии стадиона. Учитывая международную значимость спортивного объекта, логотип выполнен на двух языках — русском и английском.» — заявили в пресс-службе стадиона.