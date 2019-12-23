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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба обошел Загитову в рейтинге самых популярных спортсменов года

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Компания «Медиалогия» составила список самых популярных спортсменов 2019 года. Рейтинг возглавил форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

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Второе место занял другой игрок «Зенита» Александр Кокорин. Хавбек «Ростова» Павел Мамаев замкнул первую тройку.

В первой десятке также оказались Хабиб Нурмагомедов, Александр Овечкин, Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Кузнецов, Александр Головин и Никита Кучеров.

В списке 30 самых популярных спортсменов года оказалось сразу 14 представителей футбола. Вторыми по популярности стали хоккеисты (7).

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7 декабря© Ньюстюб
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