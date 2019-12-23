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18:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист ЦСКА и «Крыльев» Таранов покинул «Краснодар»

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Защитник Иван Таранов и «Краснодар» досрочно расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на сайте ФНЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Таранов пополнил ряды краснодарской команды в статусе свободного агента в июле 2018 года. За два сезона в ФНЛ в составе «Краснодара-2» 33-летний футболист провел 43 матча и забил пять мячей, также он принял участие в одном матче Лиги Европы за основную команду.

Ранее Таранов выступал за ЦСКА и самарские «Крылья Советов».

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