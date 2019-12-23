Экс-футболист ЦСКА и «Крыльев» Таранов покинул «Краснодар»

Таранов пополнил ряды краснодарской команды в статусе свободного агента в июле 2018 года. За два сезона в ФНЛ в составе «Краснодара-2» 33-летний футболист провел 43 матча и забил пять мячей, также он принял участие в одном матче Лиги Европы за основную команду.