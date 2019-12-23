Глушаков раскрыл подробности ухода из «Спартака»
Бывший капитан «Спартака», а ныне полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков раскрыл подробности ухода из московской команды.
Бывший капитан «Спартака», а ныне полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков раскрыл подробности ухода из московской команды.
Глушаков вспомнил, как встретился с бывшим наставником Олегом Кононовым. Вместе они решили, что футболисту лучше покинуть команду. «Выйдя от Кононова, позвонил [президенту «Спартака"] Леониду Федуну, хотел поблагодарить за все. Он сказал: «Ты настоящий мужик и сильный человек»» — рассказал хавбек.
Глушаков покинул «Спартак» в июне этого года. С осени 2018-го он испытывал проблемы в отношениях с болельщиками
Глушаков выступал в составе «Спартака» с 2013 года. На его счету 23 гола в 173 матчах за клуб. Вместе с командой футболист стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.