Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.12
Бетис
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.12
Тоттенхэм Хотспур
Челси
02
Футбол. Зарубежный
22.12
Падерборн
Айнтрахт Ф
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Леванте
Сельта
31
Футбол. Зарубежный
22.12
Сассуоло
Наполи
12
Футбол. Зарубежный
22.12
Реал
Атлетик
00
Все события
Фоторепортажи
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
10«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
18:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Глушаков раскрыл подробности ухода из «Спартака»

Бывший капитан «Спартака», а ныне полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков раскрыл подробности ухода из московской команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Глушаков вспомнил, как встретился с бывшим наставником Олегом Кононовым. Вместе они решили, что футболисту лучше покинуть команду. «Выйдя от Кононова, позвонил [президенту «Спартака"] Леониду Федуну, хотел поблагодарить за все. Он сказал: «Ты настоящий мужик и сильный человек»» — рассказал хавбек.

Полузащитник также упомянул, что многие хотели заработать на его контракте в «Спартаке». Ему предложили договор с понижением зарплаты, от которого он отказался. Настоящие условия нового контракта футболисту раскрыл только Федун.

Глушаков покинул «Спартак» в июне этого года. С осени 2018-го он испытывал проблемы в отношениях с болельщиками красно-белых. Игрока считают причастным к уходу из команды итальянца Массимо Карреры. Последний возглавил клуб летом 2016-го и в первом же сезоне привел его к первому за 15 лет чемпионству.

Глушаков выступал в составе «Спартака» с 2013 года. На его счету 23 гола в 173 матчах за клуб. Вместе с командой футболист стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 «Между гимнастикой и порно нет разницы»: она бросила спорт ради фильмов для взрослых
WADA не пощадило Россию. Спортсмены остались без флага и гимна
Россия лишилась снайпера и суперсвязки. Потери сборных перед МЧМ
Экс-игрок «Спартака» вошел в состав тренерского штаба «Урала»
Названы футбольные клубы с самыми высокими в мире зарплатами
В Америке нашли больше допинговых нарушений, чем в России
Как веселится самая яркая баскетболистка России (фото)
Губерниев рассказал, кто должен войти в состав сборной России
Евгений Сидоров: Я — сын Драчева? Это неправда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь