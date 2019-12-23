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20:50 (мск), источник: ТАСС

Капитан сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года

ТАСС, 23 декабря. Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба признан лучшим игроком 2019 года по версии Российского футбольного союза (РФС) и спортивного издания «Спорт-Экспресс». Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: Reuters

Дзюба во второй раз подряд выиграл приз, он стал первым игроком, дважды выигравшим данный приз. Данная премия вручается в четвертый раз, ее первым обладателем в 2016 году стал Федор Смолов, который тогда выступал за «Краснодар», в 2017 году — голландец Квинси Промес, игравший за московский «Спартак».

В голосовании приняли участие по 16 тренеров (главный тренер сборной Станислав Черчесов, наставники клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), заслуженные тренеры), спортивных функционеров (руководители РФС, РПЛ и клубов лиги), журналистов издания, а также болельщики, которые голосовали на официальном сайте издания.
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В 2019 году Дзюба впервые выиграл чемпионат России, а также принял участие во всех матчах отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года, куда российская сборная пробилась за два тура до окончания предварительного этапа. Дзюба стал лучшим бомбардиром национальной команды в отборочном цикле, забив девять мячей (у лучшего снайпера отборочного цикла, англичанина Гарри Кейна, 12 голов).

31-летний форвард является воспитанником московского «Спартака», также он выступал за «Ростов», тульский «Арсенал», томскую «Томь». В составе «Спартака» футболист трижды стал серебряным призером чемпионата России, вместе с «Ростовом» выиграл Кубок России. Выступая за «Зенит», Дзюба также выиграл Кубок России, дважды — Суперкубок страны.

В составе национальной сборной Дзюба провел 42 матча, в которых забил 24 гола. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории российской команды, уступая Александру Кержакову (30) и Владимиру Бесчастных (26).

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