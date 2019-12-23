Что за ноунеймов взял ЦСКА? Один забивает пачками в Белоруссии, второй — в ПФЛ (а еще «Спартаку»)

Источник: Sport24

Sport24 раздобыл пару инсайдов о трансферах ЦСКА. Все касаются нападающих:

снова интересовались Мунасом Даббуром — «Севилья» отказалась отпускать его в аренду;

по нашим данным, уже подписали контракт с 20-летним белорусом Ильей Шкуриным из «Энергетика-БГУ»;

на зимние сборы возьмут Давида Караева из КАМАЗа (ранее стало известно, что на просмотр приглашен и 18-летний Асхаб Мукудаев).

Вряд ли про Шкурина и Караева вы слышали хоть что-то. Рассказываем чуть детальнее, кто они такие и что дадут команде Гончаренко.

Шкурин: 20 лет, 19 голов в чемпионате Белоруссии (это нонсенс), в ссоре с тренером сборной

Форварду 20 лет и прямо сейчас он лучший бомбардир чемпионата Белоруссии .

Статистика Шкурина — аномалия для белорусской лиги. Последним юным игроком, который показывал похожие цифры (18 мячей в год 20-летия), был Сергей Корниленко.

Самый результативный матч Шкурина в сезоне — против «Минска» (6:1), в котором Илья оформил покер и отдал голевой пас.

На тот момент ему было 20 лет и 41 день. Это второй результат в истории: Шкурин опередил Виталия Кутузова (забивал четыре мяча за матч в 20 лет и 93 дня), но стал вторым после Максима Цыгалко, который сделал это в 19 лет 160 дней.

Шкурин вызывается в молодежную сборную Белоруссии (шесть матчей, один гол), в октябре он провел по 90 минут во встречах с Кипром и Норвегией (без голов). О вызове в первую сборную речи не идет: ее тренер Михаил Мархель, работая в молодежке, конфликтовал со Шкуриным. Сейчас они не общаются.

Transfermarkt оценивает Шкурина в 600 тысяч евро.

Чтобы попасть в «Энергетик-БГУ», Шкурин заплатил более 10 тысяч долларов

Шкурин перешел в «Энергетик-БГУ» из «Витебска». «Сразу было заметно, что Бог одарил его неплохим видением футбола, он реально выделялся на фоне сверстников, — признавался тренер дубля “Витебска” Сергей Вехтев. — Такое положение вещей, возможно, как-то взбаламутило футболиста. Если бы Илья прикладывал больше усилий на тренировках, то свой талант раскрыл бы еще раньше».

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В 19 лет страйкер наколотил 18 мячей в 16 матчах за молодежку и наигрывался в главной команде (появился на поле в семи матчах), но после окончания сезона выплатил более 10 тысяч долларов в качестве компенсации и переехал в Минск.

«Клуб сделал предложение о продлении контракта на определенных условиях, которые нас не устроили, — объяснял агент игрока Валерий Исаев. — И не в части финансов, а в свете возможного расставания. Мы в свою очередь предложили “Витебску” подписать контракт на два года с возможностью ухода за оговоренную сумму. Ни у кого нет желания уходить бесплатно в случае интереса других клубов, но и нет желания зависеть от настроения чиновников. Последние события, связанные с попытками перехода из “Витебска” другого футболиста, настораживают. Не хотелось попадать в такую же ситуацию».

«Другой футболист» — Кирилл Печенин, которого «Витебск» не отпустил в БАТЭ, несмотря на предложенную компенсацию.

В Белоруссии писали про интерес «Спартака». Шкурина вел «Оренбург»

«Прессбол» в октябре писал, что Ильей интересуется «Спартак». Источники Sport24 этого не подтверждают. По нашим данным, конкретное предложение по форварду делал «Оренбург». Летом туда перешел белорусский вратарь Климович.

Еще один клуб, который раньше вел молодого форварда — киевское «Динамо». Летом 2017-го Шкурин ездил на сборы, но досрочно вернулся в Витебск.

Планировалось, что нападающий проведет с «Динамо» недельный тренировочный цикл и спарринг. Но после двух тренировок травмировал колено и поехал в Белоруссию на МРТ. Агент Шкурина утверждал, что игрок произвел очень хорошее впечатление, но «Динамо», «Витебск» и Исаев решили: Илье лучше остаться в Белоруссии.

Два месяца играл с переломом, в 16 лет пропускал тренировки и конфликтовал с тренером и игроками

Самая серьезная травма в карьере нападающего (еще совсем юного) — перелом малой берцовой кости, который случился на турнире в Москве. Врачи травмы не заметили, и еще пару месяцев Илья играл через боль: «Только потом сделали новый снимок и поняли». В итоге Шкурин пропустил около 9 месяцев и набрал 10−15 килограммов.

В тот момент 14-летнего Шкурина тренировал Валерий Шаворов — он довел игрока от ДЮСШ до дубля «Витебска» и хорошо запомнил непростой характер Ильи, который сложился к 16 годам.

Игрок внезапно начал пропускать скоростно-силовые тренировки (тренеру объяснял, что такие нагрузки не нужны), за спиной Шаворова вел переговоры с «Белшиной», однажды оскорбил партнера и чуть не подрался (в разборки вмешались тренеры) и даже на время бросал футбол. «Парень забивной, техничный, с мячом хорошо работает, — признавал Шаворов. — Только человеческие качества… Не знаю, какой он сейчас, не общаемся. Это его право — помнить своего тренера или нет».

Как играет Шкурин? Объясняют бывший тренер и напарник

В сентябре напарниками Шкурина стали двое воспитанников «Спартака» — Данил Полубояринов и Даниил Виговский. В матчах с «Минском» и «Днепром» Полубояринов по разу ассистировал Илье.

«Илья хороший нападающий, с ним удобно играть, правильно и вовремя открывается, — говорит Данил в интервью Sport24. — Высокая скорость и умелая работа с мячом. Главное для нападающего — реализация моментов, и с ней Илья справляется отлично.

Мне нравится, как грамотно он выбирает позицию и открывается за спину защитникам. Пока немного не хватает стабильности, это в силу возраста.

Мое мнение: большую роль в его развитии сыграл Радьков. Хоть он не так много и поработал тренером, но весь процесс выстроил очень грамотно. Например, проводил индивидуальные теоретические занятия для Шкурина, выделял хорошие и плохие моменты, корректировал игру. Если Илья почувствует такую же заинтересованность в тренере, какую давал ему Радьков, скоро из него получится нападающий высокого уровня.

Артем Радьков пришел в штаб Анатолия Юревича два года назад. При нем «Энергетик» поднялся в высшую лигу. Именно Артем руководил «Энергетиком» с бровки (Юревич смотрел со стороны) и вел тренировки.

Радьков находит подход к каждому игроку и со многими работает индивидуально. Так было и со Шкуриным: сначала Илья играл немного, но потом отдельно занимался с Радьковым — и плавно подошел к основе. На прошлой неделе Радьков покинул «Энергетик», а недавно ему звонил Виктор Гончаренко, тренировавший Артема в БАТЭ. Говорили о Шкурине.

«Я просто поделился мнением об Илье. Советы на таком уровне уже не требуются, — говорит Радьков в интервью Sport24. — Гончаренко отлично работает с молодыми футболистами, раскрывает их лучшие качества.

Не сомневаюсь: у Шкурина все будет хорошо. Допускаю, что определенное время уйдет на адаптацию, на переход к новым скоростям, требованиям. Но потенциала у парня достаточно. Шкурин — настоящий форвард. Его преимущества — исполнение, голевое чутье, хорошо физически одарен и подготовлен. Можно назвать его нападающим современного типа. Для своего возраста он довольно мастеровитый парень.

Илья привык играть на самом острие, хорошо реализует свои моменты, настоящий финишер. Но здесь стоит еще учитывать уровень чемпионата Белоруссии. РПЛ намного сильнее, поэтому пока непонятно, как там он будет себя проявлять.

— В чем еще необходимо прибавить?

— Нужен опыт игры на высоком уровне, все же парень молодой. Но я вижу у Ильи высокий потенциал для роста. Он быстро доказал, что является одним из лучших нападающих чемпионата Белоруссии. Поэтому не удивляюсь, что такой клуб, как ЦСКА, проявил к нему интерес. Теперь необходимо зарекомендовать себя на новом уровне.

— Не факт, что Шкурин сходу заиграет в стартовом составе. Как перенесет это психологически?

— В плане работы с ним никаких проблем не возникало. Наоборот, отношения были прекрасные. Парень адекватный, хорошо понимающий игру. В плане отношения к футболу тоже ничего не могу сказать негативного. Он профессионально относится к делу. Думаю, в ЦСКА у него проблем не будет. У него большая мотивация расти и развиваться.

Караев: третий бомбардир ПФЛ, забивал «Спартаку» в Кубке

Здесь известно куда меньше, хотя в марте Караеву стукнет 25. Родом он из Владикавказа, а вот все его клубы за последние шесть лет (если мы ничего не упустили):

«СКА-Хабаровск»;

ТСК Симферополь;

«Нефтехимик»;

«Армавир»;

«Спартак» (Владикавказ);

СКА (Ростов-на-Дону);

«Химки»;

КАМАЗ.

Все — из первой и второй лиг, нигде Караев не задерживался дольше, чем на сезон. Сейчас Давид — третий бомбардир ПФЛ: в шестнадцати матчах он наколотил одиннадцать голов. КАМАЗ идет четвертым в зоне «Урал-Поволжье», до лидера — шесть очков.

Караев вызывался в сборную Азербайджана U-19, но в 2013-м отказался от выступлений за эту сборную: хабаровскому СКА он был нужен как россиянин. Через палату по разрешению споров Караева признали «не легионером».

Помните, как за «КАМАЗ» во второй лиге дебютировал хоккеист Артем Лукоянов? Нападающий «Ак Барса» заменил как раз Давида Караева, оформившего к тому времени дубль. «Я всю игру наблюдал за нападающим, что нужно делать примерно», — рассказывал потом Лукоянов.

Весной ЦСКА еще дважды играть со «Спартаком». У Караева такой опыт был в сентябре — в 1/16 финала Кубка России. Давид заработал пенальти и сравнял счет — уже через пару минут после гола Понсе. Во втором тайме за фол на Караеве не дали штрафной (6:42 на видео), «Спартак» умчался в атаку и забил еще — та победа отсрочила отставку Кононова. Тренер «КАМАЗа» Михаил Белов с помощниками долго спорили с судьями: «Было очень похоже на нарушение на Караеве. Мы получаем быструю ответную атаку и пропускаем мяч».

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По мнению Transfermarkt, Караев стоит 275 тысяч евро.

Как играет Караев? Вспоминает тренер в «Химках» и партнер по атаке в «Армавире»

Перед КАМАЗом Караев полгода отыграл в «Химках». Юрий Красножан выпустил его всего в трех матчах, и Давид, похоже, был не очень этому рад.

— Огромнейший потенциал у этого парня, — говорит Красножан в интервью Sport24. — Быть может, ему не хватало тактической дисциплины, но мы над этим работали. Насколько знаю, у Давида хороший сезон получился в Набережных Челнах, и меня это не удивляет. Понимал: рано или поздно он может оказаться в Премьер-лиге.

Старания не отнимешь, как и у всех футболистов. С другой стороны, у нас [с Караевым] и конфликты случались, недопонимания были. Тяжело, когда футболист играет на инстинктах. Иногда это хорошо, но когда не согласуется с действиями команды — возникают сложности. Думаю, тот период пошел Давиду на пользу.

— Что именно за конфликты?

— По-разному было — где-то недисциплинированность, где-то лишние эмоции, где-то вспыльчивость. В целом Давид захотел меняться в лучшую сторону — и менялся. Но ему нужно прибавлять еще в дисциплине и понимании командных взаимодействий.

— По-вашему, Караев подходит ЦСКА?

— Этот вопрос нужно адресовать самому ЦСКА, селекционерам. У Давида природный потенциал в плане технического оснащения и индивидуального мастерства. Хотелось бы, чтобы у него получилось в ЦСКА.

Василий Павлов когда-то числился в «Крыльях Советов» в одно время с Евгением Савиным, потом пересекся с ним на проекте «Матч ТВ» «Кто хочет стать легионером?». Сейчас Павлов в одесском «Черноморце», и он первый российский легионер в чемпионате Украины за пять лет. С Караевым Ва пересекался в «Армавире».

«Пацан приятный, веселый. Всегда на улыбке. Поиграл у нас немного — боролись за выживание, молодым не особенно доверяли. Да и мне тоже. Видно было, что Караев — спортсмен хороший: крепкий, быстрый, с мячом хорош, удар поставлен.

Мы, кстати, связывались недавно. ПФЛ выкладывает видео лучших голов в инстаграме и запостили Караева. Я написал ему в директ: «Остановите эту машину!» Не ответил. Звездная болезнь, может?

Если серьезно, красавчик, рад за него. Сразу видно: вторая лига — не его уровень вообще. Круто, что ЦСКА обратил на него внимание.

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ЦСКА выходит из отпуска 14 января и как обычно проведет сборы в испанском Кампоаморе.