Неподсудные. Почему РФС встает на защиту арбитров

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Судейство — одна из главных проблем этого сезона. И сейчас, во время перерыва, самое время спокойно оценить работу рефери, проанализировать ошибки и наладить процесс реформирования, о котором в последнее время много говорил глава РФС Александр Дюков.

Сегодняшний исполком рассмотрит много вопросов. Как традиционные, по итогам года, так и специальные. Один из них — как раз судейский.

С утра в понедельник в интернете получил распространение проект нового регламента по этике.

В нем говорится: «Не допускаются публичные действия представителей клубов, связанные с комментированием судейства матчей. Ответственность за такие действия предусмотрена регламентом РФС по этике. При этом любой клуб вправе в течение 24 часов после окончания матча обратиться в РФС с заявлением о качестве судейства».

«СЭ» получил подтверждение этой информации, а также некоторое разъяснение. Ведь на первый взгляд выглядит все это странно — как желание замолчать проблему или даже, выражаясь грубо, заткнуть рты. Судейство и так печальное, а теперь об этом и сказать нельзя.

Но не все так просто. Как мы выяснили, изначально РФС и клубы договорились «по-джентльменски». Мол, вы не трогаете арбитров — мы спокойно реформируем судейство. Сказано это было на большом совещании РФС и топ-менеджеров команд РПЛ, которое состоялось 3 декабря. Вот цитата из пресс-релиза футбольного союза:

«В руководстве РФС отметили, что работа судей может и должна подвергаться критике, но неправильно, чтобы клубы комментировали это публично».

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По нашим данным, клубы согласились с такой постановкой вопроса. Однако всего через четыре дня, 7 декабря, президент ЦСКА Евгений Гинер произнес уже ставшую знаменитой фразу о том, что глава ДСИ Александр Егоров «должен застрелиться». Поводом для критики стало судейство Василия Казарцева в выездном матче армейцев с «Краснодаром» (1:1). Как видим, по-хорошему договориться не получилось. И РФС решил прописать в регламенте конкретные санкции. Помимо того, что был наказан Гинер.

Кстати, тот факт, что президенту ЦСКА сократили наказание (изначально его отстранили от футбольной деятельности на год — на 3 месяца реально и 9 условно, теперь же «условка» равна шести), выдает желание РФС несколько сгладить конфликт. Очевидно, что с Гинером, даже после передачи контрольного пакета акций ЦСКА компании «ВЭБ. РФ», нет желания ссориться. Человек пользуется в нашем футболе уважением.

Да и вообще вся линия нового руководства РФС выстроена достаточно конструктивно. Методы санкций идут в ход только после провала «дипломатических усилий». Как сейчас.

В КХЛ тоже нельзя критиковать арбитров. Точнее — можно, но обоснованно, с указанием конкретных эпизодов и обязательной подачей официального протеста. Любые комментарии, даже в духе «так не судят», «арбитр сегодня был лучшим» и т.п., караются штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Сложно предположить, остановят ли футбольных руководителей крупные денежные штрафы или угроза отстранения. Оттоптаться на судействе стало чем-то вроде традиции, особенно когда надо выплеснуть эмоции после неудачного матча.