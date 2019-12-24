Неподсудные. Почему РФС встает на защиту арбитров
Сегодня состоится исполком РФС, на котором должны внести изменения в регламент по этике — за комментирование действий судей станут наказывать.
Сегодня состоится исполком РФС, на котором должны внести изменения в регламент по этике — за комментирование действий судей станут наказывать.
Судейство — одна из главных проблем этого сезона. И сейчас, во время перерыва, самое время спокойно оценить работу рефери, проанализировать ошибки и наладить процесс реформирования, о котором в последнее время много говорил глава РФС Александр Дюков.
Сегодняшний исполком рассмотрит много вопросов. Как традиционные, по итогам года, так и специальные. Один из них — как раз судейский.
В нем говорится: «Не допускаются публичные действия представителей клубов, связанные с комментированием судейства матчей. Ответственность за такие действия предусмотрена регламентом РФС по этике. При этом любой клуб вправе в течение 24 часов после окончания матча обратиться в РФС с заявлением о качестве судейства».
«СЭ» получил подтверждение этой информации, а также некоторое разъяснение. Ведь на первый взгляд выглядит все это странно — как желание замолчать проблему или даже, выражаясь грубо, заткнуть рты. Судейство и так печальное, а теперь об этом и сказать нельзя.
Но не все так просто. Как мы выяснили, изначально РФС и клубы договорились «по-джентльменски». Мол, вы не трогаете арбитров — мы спокойно реформируем судейство. Сказано это было на большом совещании РФС и
«В руководстве РФС отметили, что работа судей может и должна подвергаться критике, но неправильно, чтобы клубы комментировали это публично».
По нашим данным, клубы согласились с такой постановкой вопроса. Однако всего через четыре дня, 7 декабря, президент ЦСКА Евгений Гинер произнес уже ставшую знаменитой фразу о том, что глава ДСИ Александр Егоров «должен застрелиться». Поводом для критики стало судейство Василия Казарцева в выездном матче армейцев с «Краснодаром» (1:1). Как видим,
Кстати, тот факт, что президенту ЦСКА сократили наказание (изначально его отстранили от футбольной деятельности на год — на 3 месяца реально и 9 условно, теперь же «условка» равна шести), выдает желание РФС несколько сгладить конфликт. Очевидно, что с Гинером, даже после передачи контрольного пакета акций ЦСКА компании «ВЭБ. РФ», нет желания ссориться. Человек пользуется в нашем футболе уважением.
Да и вообще вся линия нового руководства РФС выстроена достаточно конструктивно. Методы санкций идут в ход только после провала «дипломатических усилий». Как сейчас.
Сложно предположить, остановят ли футбольных руководителей крупные денежные штрафы или угроза отстранения. Оттоптаться на судействе стало
Но то, что РФС, как главная власть в нашем футболе, пытается создать для арбитров спокойную, рабочую обстановку, это, на мой взгляд, правильно. Рефери точно не станут лучше, если им каждую неделю будут предлагать застрелиться, утопиться или повеситься. Должны действовать цивилизованные механизмы с четко прописанной ответственностью. На это, как понимаю, и направлена реформа, которая в условиях шума и гама может банально захлебнуться.