Кадыров недоволен поддержкой ФК «Ахмат» болельщиками

Источник: AP 2019

«Не посещаю домашние матчи футбольного клуба “Ахмат”, потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают. Я даже когда дома смотрю футбол, смотрю стоя, волнуюсь, переживаю. [А на стадион] молодые пацаны не просто приехали. Мы отправили за ними автобусы, создали все условия. Не болеют, как надо», — отметил Кадыров.

Он также не в восторге от игры футболистов Адлана Кацаева и Заура Садаева.