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11:10 (мск), источник: ТАСС

Кадыров недоволен поддержкой ФК «Ахмат» болельщиками

ГРОЗНЫЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что несколько месяцев не посещает домашние матчи футбольного клуба «Ахмат», поскольку чеченские болельщики не умеют поддерживать свою команду. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции на площадке ЧГТРК «Грозный».

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Источник: AP 2019

«Не посещаю домашние матчи футбольного клуба “Ахмат”, потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают. Я даже когда дома смотрю футбол, смотрю стоя, волнуюсь, переживаю. [А на стадион] молодые пацаны не просто приехали. Мы отправили за ними автобусы, создали все условия. Не болеют, как надо», — отметил Кадыров.

Он также не в восторге от игры футболистов Адлана Кацаева и Заура Садаева.

«Они ругаются с тренерами и ничего больше. А Ризван Уциев настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую Республику и футбол. Ризвана я привел в основной состав, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать команду. И он оправдал на 100% мои ожидания и поддержку», — сказал Кадыров.

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