Сулейманов, Сафонов, Баринов подорожали, Шюррле, Акинфеев и Смолов подешевели
Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата России.
Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата России.
Самым подорожавшим по итогам первой половины сезона-2019/20 является нападающий «Краснодара»
Больше всех подешевел вингер «Спартака» Андре Шюррле — его цена упала на 4 миллиона евро. На 2,5 миллиона евро подешевел защитник «Зенита» Эммануэль Маммана. По 2 миллиона евро в цене потеряли Игорь Акинфеев (ЦСКА), Соломон Кверквелия («Локомотив»), Федор Смолов («Локомотив») и Роман Зобнин («Спартак»).