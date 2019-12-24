Сулейманов, Сафонов, Баринов подорожали, Шюррле, Акинфеев и Смолов подешевели

Самым подорожавшим по итогам первой половины сезона-2019/20 является нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов — его цена выросла на 5,5 миллиона евро. На 4 миллиона подорожали Дмитрий Баринов («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Элдор Шомуродов («Ростов») и Матиас Норманн («Ростов»).

Больше всех подешевел вингер «Спартака» Андре Шюррле — его цена упала на 4 миллиона евро. На 2,5 миллиона евро подешевел защитник «Зенита» Эммануэль Маммана. По 2 миллиона евро в цене потеряли Игорь Акинфеев (ЦСКА), Соломон Кверквелия («Локомотив»), Федор Смолов («Локомотив») и Роман Зобнин («Спартак»).