Уремович останется в «Рубине» минимум до лета

Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания «Бизнес Online», несколько английских клубов обращались в «Рубин» с неофициальным предложением о трансфере Уремовича. Футболист перешел в «Рубин» из словенской «Олимпии» летом 2018 года. В текущем сезоне хорватский защитник провел 17 матчей за казанский клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У нас действительно была пара разговоров с клубами из английской премьер-лиги. Филипом интересуются многие команды. Однако на данный момент можно сказать, что Уремович на 100% останется в “Рубине” как минимум до лета. Его всё устраивает в Казани», — заявил агент футболиста Бошняк.

Другой представитель хорватского футболиста Томислав Дуймович рассказал, что летом у Уремовича было предложение от шотландского «Селтика», но «Рубин» не отпустил защитника.