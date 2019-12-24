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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уремович останется в «Рубине» минимум до лета

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости, Сергей Яременко. Футболист казанского «Рубина» Филип Уремович останется в клубе как минимум до лета, заявил РИА Новости агент защитника Иван Бошняк.

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Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания «Бизнес Online», несколько английских клубов обращались в «Рубин» с неофициальным предложением о трансфере Уремовича. Футболист перешел в «Рубин» из словенской «Олимпии» летом 2018 года. В текущем сезоне хорватский защитник провел 17 матчей за казанский клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У нас действительно была пара разговоров с клубами из английской премьер-лиги. Филипом интересуются многие команды. Однако на данный момент можно сказать, что Уремович на 100% останется в “Рубине” как минимум до лета. Его всё устраивает в Казани», — заявил агент футболиста Бошняк.

Другой представитель хорватского футболиста Томислав Дуймович рассказал, что летом у Уремовича было предложение от шотландского «Селтика», но «Рубин» не отпустил защитника.

«У нас летом было предложение от “Селтика”, но “Рубин” отказался продавать Филипа. Тогда Уремович играл на молодежном чемпионате Европы. Возможно, казанцы хотели дождаться окончания турнира и повысить цену, но хорватская команда выступила там неудачно. Прошло 2−3 недели, “Селтик” нашел центральных защитников, смысла приглашать Филипа уже не было. Сейчас идут только разговоры с клубами из Европы и английской премьер-лиги, но конкретики нет», — сообщил Дуймович РИА Новости.

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