Уремович останется в «Рубине» минимум до лета
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости, Сергей Яременко. Футболист казанского «Рубина» Филип Уремович останется в клубе как минимум до лета, заявил РИА Новости агент защитника Иван Бошняк.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости, Сергей Яременко. Футболист казанского «Рубина» Филип Уремович останется в клубе как минимум до лета, заявил РИА Новости агент защитника Иван Бошняк.
По информации издания «Бизнес Online», несколько английских клубов обращались в «Рубин» с неофициальным предложением о трансфере Уремовича. Футболист перешел в «Рубин» из словенской «Олимпии» летом 2018 года. В текущем сезоне хорватский защитник провел 17 матчей за казанский клуб в Российской
«У нас действительно была пара разговоров с клубами из английской
Другой представитель хорватского футболиста Томислав Дуймович рассказал, что летом у Уремовича было предложение от шотландского «Селтика», но «Рубин» не отпустил защитника.
«У нас летом было предложение от “Селтика”, но “Рубин” отказался продавать Филипа. Тогда Уремович играл на молодежном чемпионате Европы. Возможно, казанцы хотели дождаться окончания турнира и повысить цену, но хорватская команда выступила там неудачно. Прошло 2−3 недели, “Селтик” нашел центральных защитников, смысла приглашать Филипа уже не было. Сейчас идут только разговоры с клубами из Европы и английской