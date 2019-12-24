Российский футбольный союз увеличил размер наказания за критику арбитров
За нарушение этой нормы регламента представителям клубов РПЛ грозит штраф от 200 до 400 тыс. рублей.
За нарушение этой нормы регламента представителям клубов РПЛ грозит штраф от 200 до 400 тыс. рублей.
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил увеличение наказания за публичные критические высказывания представителей клубов в адрес арбитров. Об этом по итогам заседания на
«Что касается комментирования вопросов судейства. Ограничения, которые были введены, касаются увеличения размеров наказания за неэтичные комментарии по результатам судейства. Мы обсуждали различные варианты на введение ограничения комментариев. Введено наказание за критику — это денежный штраф», — сказал Дюков.
«Тема судейства горячая, судьи тоже дают повод, считаем, что решение мы найдем в своем узком кругу, не апеллируя к СМИ и болельщикам. Была информация о том, что официальным лицам будет запрещено комментировать решение судей. Мы не решили идти по этому пути, так как он радикальный. В нашем случае мы исходим из того, что комментарии возможны, но в рамках определенной этики», — добавил глава РФС.
Также Дюков отметил, что РФС сам будет комментировать спорные судейские решения: «РФС будет комментировать решения, являющиеся резонансными, спорными. Как это будет, решим в ближайшее время. При резонансных ошибках будет работать экспертная судейская комиссия, которая дает свое заключение, оценка будет окончательной».
«Определенное количество должностных лиц или представитель
Согласно решению, футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в