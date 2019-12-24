Российский футбольный союз увеличил размер наказания за критику арбитров

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил увеличение наказания за публичные критические высказывания представителей клубов в адрес арбитров. Об этом по итогам заседания на пресс-конференции рассказал президент организации Александр Дюков.

«Что касается комментирования вопросов судейства. Ограничения, которые были введены, касаются увеличения размеров наказания за неэтичные комментарии по результатам судейства. Мы обсуждали различные варианты на введение ограничения комментариев. Введено наказание за критику — это денежный штраф», — сказал Дюков.

«Тема судейства горячая, судьи тоже дают повод, считаем, что решение мы найдем в своем узком кругу, не апеллируя к СМИ и болельщикам. Была информация о том, что официальным лицам будет запрещено комментировать решение судей. Мы не решили идти по этому пути, так как он радикальный. В нашем случае мы исходим из того, что комментарии возможны, но в рамках определенной этики», — добавил глава РФС.

Также Дюков отметил, что РФС сам будет комментировать спорные судейские решения: «РФС будет комментировать решения, являющиеся резонансными, спорными. Как это будет, решим в ближайшее время. При резонансных ошибках будет работать экспертная судейская комиссия, которая дает свое заключение, оценка будет окончательной».

«Определенное количество должностных лиц или представитель пресс-службы РФС будут давать свою оценку, никто не будет закрываться, оценка будет доводиться до широкой общественности. До следующего тура будет даваться комментарии по судейским моментам. Будет создан раздел на сайте, где станут выкладываться различные материалы для молодых судей», — добавил он.