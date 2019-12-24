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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» отдал в аренду футболиста Педро Рошу в «Фламенго»

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Нападающий московского «Спартака» Педро Роша перешел в бразильский «Фламенго» на правах аренды, сообщается на сайте российского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Аренда 25-летнего игрока рассчитана до конца 2020 года. «Фламенго» выплатит «Спартаку» компенсацию за аренду бразильского форварда и возьмет на себе обязательства по его зарплате.

Роша перешел в «Спартак» из бразильского «Гремио» в августе 2017 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро. За «красно-белых» футболист провел 19 матчей, в которых забил один гол. В апреле «Спартак» отдал Рошу в аренду бразильскому «Крузейро» до конца 2019 года.

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