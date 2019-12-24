РФС совместно с МВД создал рабочую группу по вопросу болельщиков

Во время матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) болельщики покинули трибуны в качестве акции протеста, она была организована в связи с задержанием фанатов «Спартака» до и после матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1) за оскорбления в адрес Артема Дзюбы. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что 1 декабря перед встречей в Санкт-Петербурге были задержаны около 90 фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали «Спартак», после этого суды Петербурга оштрафовали 30 болельщиков на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест. Позднее фанатское движение красно-белых «Фратрия» призвало фанатов всех команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.