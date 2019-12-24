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17:12 (мск), источник: ТАСС

РФС совместно с МВД создал рабочую группу по вопросу болельщиков

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) договорился с правоохранительными органами о создании рабочей группы по решению вопросов, связанных с поведением болельщиков. Об этом журналистам рассказал президент РФС Александр Дюков.

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Источник: РИА "Новости"

Во время матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) болельщики покинули трибуны в качестве акции протеста, она была организована в связи с задержанием фанатов «Спартака» до и после матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1) за оскорбления в адрес Артема Дзюбы. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что 1 декабря перед встречей в Санкт-Петербурге были задержаны около 90 фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали «Спартак», после этого суды Петербурга оштрафовали 30 болельщиков на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест. Позднее фанатское движение красно-белых «Фратрия» призвало фанатов всех команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.

«Прошла встреча с участием правоохранительных органов на площадках РФС, мы договорились о создании межведомственной рабочей группы, на этой неделе пройдет ее первая встреча. Болельщиков можно пригласить на нее», — сказал Дюков.

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