«Спартак» 29 февраля в гостях сыграет с «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Весенняя часть чемпионата откроется перенесенным матчем 18-го тура между «Сочи» и «Оренбургом», который пройдет 23 февраля. Матч был запланирован на 1 декабря, однако был перенесен из-за эпидемии ангины в составе «Сочи».

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 20, 29.02.2020, 16:30 Динамо - Спартак -

20-й тур начнется 28 февраля, в пятницу.

В этот день самарские «Крылья Советов» примут «Оренбург», на 29 февраля назначены еще три встречи: ЦСКА — «Урал» (Екатеринбург), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва), «Ахмат» (Грозный) — «Ростов». 1 марта, в воскресенье, пройдут матчи «Тамбов» — «Рубин» (Казань), «Краснодар» — «Уфа», «Сочи» — «Арсенал» (Тула).

В 21-м туре три встречи пройдут в понедельник, 9 марта, «Ростов» примет ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар», «Зенит» — «Уфу».

В 22-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом», «Зенит» примет «Урал» (оба матча пройдут в субботу, 14 марта), 15 марта ЦСКА дома сыграет с «Уфой», «Ростов» — с «Локомотивом».

Центральной встречей 23-го тура станет матч ЦСКА и «Зенита» в Москве, игра пройдет 22 марта.