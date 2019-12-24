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17:30 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» 29 февраля в гостях сыграет с «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ

ТАСС, 24 декабря. Московский «Спартак» в гостях встретится со столичным «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), игра пройдет 29 февраля. Календарь РПЛ с 20-го про 23-й туры опубликован на официальном сайте лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Весенняя часть чемпионата откроется перенесенным матчем 18-го тура между «Сочи» и «Оренбургом», который пройдет 23 февраля. Матч был запланирован на 1 декабря, однако был перенесен из-за эпидемии ангины в составе «Сочи».

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 20, 29.02.2020, 16:30

Динамо-Спартак-

20-й тур начнется 28 февраля, в пятницу.

В этот день самарские «Крылья Советов» примут «Оренбург», на 29 февраля назначены еще три встречи: ЦСКА — «Урал» (Екатеринбург), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва), «Ахмат» (Грозный) — «Ростов». 1 марта, в воскресенье, пройдут матчи «Тамбов» — «Рубин» (Казань), «Краснодар» — «Уфа», «Сочи» — «Арсенал» (Тула).

В 21-м туре три встречи пройдут в понедельник, 9 марта, «Ростов» примет ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар», «Зенит» — «Уфу».

В 22-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом», «Зенит» примет «Урал» (оба матча пройдут в субботу, 14 марта), 15 марта ЦСКА дома сыграет с «Уфой», «Ростов» — с «Локомотивом».

Центральной встречей 23-го тура станет матч ЦСКА и «Зенита» в Москве, игра пройдет 22 марта.

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