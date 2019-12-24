Дюков предложил начинать чемпионат РПЛ раньше для увеличения количества матчей летом

Источник: РИА "Новости"

В настоящий момент чемпионат премьер-лиги обычно стартует в первой или второй декаде июля. В текущем сезоне весенняя стадия еврокубков впервые с сезона-2001/02 пройдет без участия российских клубов. Данные результаты не позволят России заявить в еврокубки на сезон-2021/22 шесть клубов.

«Мы в таком состоянии клубного футбола находимся давно, — сказал Дюков. — Проблема не в деградации, а в том, что европейский клубный футбол прогрессирует. Растет количество спринтов, скоростной работы. У нас футбол с низкой интенсивностью, в который мы играли 10 лет назад».