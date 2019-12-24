Дюков предложил начинать чемпионат РПЛ раньше для увеличения количества матчей летом
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Чемпионат Российской
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Чемпионат Российской
В настоящий момент чемпионат
«Мы в таком состоянии клубного футбола находимся давно, — сказал Дюков. — Проблема не в деградации, а в том, что европейский клубный футбол прогрессирует. Растет количество спринтов, скоростной работы. У нас футбол с низкой интенсивностью, в который мы играли 10 лет назад».
«Необходимо увеличить количество матчей в летнее время. Чемпионат можно было бы начинать в конце июня — начале июля. Нам нужна реформа