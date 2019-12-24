Маурисио Перейра признан болельщиками «Краснодара» лучшим футболистом команды в истории

Для голосования болельщикам были предложены восемь кандидатур: Виталий Калешин, Шарль Каборе, Франсишку Вандерсон, Жоаозиньо, Одил Ахмедов, Федор Смолов, Юра Мовсисян, Андреас Гранквист и Перейра.

Уругваец занял первое место, набрав 37,86% голосов. Вторым стал Гранквист (25,41%), третьим — Мовсисян (20,77%).

Перейра перешел в «Краснодар» в феврале 2013 года из аргентинского «Лануса». В составе российской команды он провел 201 игру, забил 29 мячей и отдал 31 голевую передачу. Вместе с «Краснодаром» Перейра два раза стал бронзовым призером чемпионата России (2014/15, 2018/19).

30 июля 2019 года 29-летний уругваец перешел в американский «Орландо», выступающий в Главной футбольной лиге (МЛС). Перейра провел 6 матчей в заокеанском чемпионате, в которых не смог отличиться результативными действиями.