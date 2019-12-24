Глава российского футбола высказался о его деградации
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что отечественный футбол не деградирует, а стоит на месте. Слова функционера приводит Sport24.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что отечественный футбол не деградирует, а стоит на месте. Слова функционера приводит Sport24.
«Проблема не в деградации, просто европейский футбол развивается», — заметил Дюков. По его мнению, современная игра строится на большом количестве ускорений, технических действий, передач. В России же привыкли играть так, как делали это десять лет назад.
«В нашем чемпионате
В сезоне-2019/2020 российские клубы показали худший результат в еврокубках за последние 18 лет: ни одна команда не сумела выйти в
Кроме того, Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В сезоне-2021/2022 от страны в еврокубках смогут участвовать пять команд вместо шести. Две пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая — с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы, две выступят в новом турнире Лиге конференций (третий и второй раунды квалификации).