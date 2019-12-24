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18:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава российского футбола высказался о его деградации

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что отечественный футбол не деградирует, а стоит на месте. Слова функционера приводит Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

«Проблема не в деградации, просто европейский футбол развивается», — заметил Дюков. По его мнению, современная игра строится на большом количестве ускорений, технических действий, передач. В России же привыкли играть так, как делали это десять лет назад.

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«В нашем чемпионате топ-клубы пешком доходят до чужой штрафной и думают, как вскрыть оборону», — высказался Дюков. Он заявил, что этих усилий недостаточно для того, чтобы достойно выглядеть на европейском уровне.

В сезоне-2019/2020 российские клубы показали худший результат в еврокубках за последние 18 лет: ни одна команда не сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. «Зенит» и «Локомотив» заняли последнее место в своих группах в Лиге чемпионов, как и ЦСКА — в своем квартете в Лиге Европы. «Краснодар» стал в группе третьим.

Кроме того, Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В сезоне-2021/2022 от страны в еврокубках смогут участвовать пять команд вместо шести. Две пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая — с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы, две выступят в новом турнире Лиге конференций (третий и второй раунды квалификации).

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