Смолов показал многомиллионное предложение от китайцев и комнату в Саратове

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Согласно документу, Смолов в случае переезда в Китай получил бы зарплату в 7,5 миллиона евро в год, при этом длительность контракта составила бы три года. Россиянин приглашение отклонил, объяснив это желанием поиграть в европейском клубе. «Всех денег не заработаешь», — заметил форвард.

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Он вспомнил, что во время выступлений за «Краснодар» получал предложения от ряда выступающих в Европе команд, в том числе от дортмундской «Боруссии» и лондонского «Вест Хэма». Кроме того, агент Герман Ткаченко утверждает, что в услугах его клиента был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, Савин побывал в старой квартире семьи Смолова в Саратове. Мать форварда показала блогеру комнату, в которой он жил. Сейчас квартира принадлежит другим людям.

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