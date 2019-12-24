«Им нужен стрелочник». Очень важная фраза от президента РФС
Этот мир спасет диалог, а не молчание.
Этот мир спасет диалог, а не молчание.
Сегодня состоялось заседание исполкома РФС — организации, которая управляетфутболом в нашей стране. Самой острой темой стала критика судей. Вообще, эта история накопила уже приличный бэкграунд, а в Доме футбола полагают, что недопустимые высказывания уже превысили лимит. Хотя, глобально говоря, суть очень простая. 1. Судей нельзя оскорблять. 2. Судей можно критиковать.
Кажется, с этим согласны более или менее все. Высказывания вроде «судья — преступник» — действительно чрезмерны. И да, в РФС правы, что бывают случаи, когда руководители клубов в слабой игре команды безосновательно винят арбитров. Этакая попытка уйти от реальной проблемы. «Стрелочники», как сказал президент РФС Дюков.
И вот тут тяжело избавиться от ощущения, что как раз тем же занимаются в РФС — переводом стрелок. Убирают фокус с реальной проблемы, концентрируясь на другом. Судьи часто ошибаются? А давайте ужесточим наказания за оскорбления арбитров! Очевидно, что это вряд ли повысит уровень работы наших рефери. Вроде бы и с прошлыми законами была возможность наказывать за чрезмерные эмоции в адрес судей. Ситуация с отстранением Гинера тому пример.
Дюков сегодня напомнил, что есть официальный способ выражения несогласия с действиями арбитров — обращение в ЭСК (экспертно-судейскую комиссию). И вот здесь хотелось бы понять: что именно даёт это обращение? Даже если комиссия признает, что судья ошибся, — что это даёт?
Просто существование листка А4 в папке в Доме футбола ничего не изменит.
При размытых формулировках даже не получается отследить, как повлияла оценка и были ли вообще эти последствия для судей. Вот тот же Мешков.
Как именно на нём скажутся непоследовательные решения в матче «Зенит» — «Спартак»? Непонятно. По поводу оценок арбитрам. Я застал времена, когда журналистам показывали послематчевый протокол с оценкой арбитру. Почему теперь общественная организация скрывает эту информацию от общественности, не совсем понятно. Хотите, чтобы судей меньше критиковали? Сделайте их работу более прозрачной.
И ещё один момент, который нельзя обойти, — информационный регламент. Вот что сказал президент РФС: «У каждого должна быть позиция, но как только в общем обсуждении рождается
Вот тут хотелось бы понять, что такое «общее обсуждение». Кто в нём участвует? Чьи мнения учитываются? Или подход такой: мы — РФС, а вы — субъект футбола. Вы должны разделять нашу точку зрения и не высказывать альтернативных мнений. Очень опасный путь. Опасный, потому что похож на желание замаскировать проблему, а не решить её.
В уставе РФС (статья 2, пункт 10) написано: «Деятельность РФС является гласной». Однако повестка исполкома
В долгосрочной перспективе это должно быть выгодно всем. Этот мир спасёт диалог, а не молчание.
Григорий Телингатер