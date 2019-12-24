Дмитрий Комбаров: Когда пришел Рианчо, Каррера ходил угрюмый. Он продвигал свою философию, Массимо — свою

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— Был человек, с которым не понимали, куда бежать?

— При Якине такое было. И когда при Каррере пришел Рианчо. Он начал свою философию продвигать, Каррера — свою. У них были постоянные трения. Куда бежать, мы не понимали. Был один наглядный момент на тренировке. Я на фланге, рядом стоят Каррера и Рианчо. Я получаю мяч от центрального защитника. Они оба в голос кричат. Один: «Вперед!». А второй в этот же момент: «Назад!». Как я должен понимать — куда?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a35b07783a42f577090b" data-vnd="a35b07783a42f577090b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a35b07783a42f577090b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Не пытались командой объяснить это Массимо?

— Пытались. Рианчо — вспыльчивый, харизматичный, оратор-оратор. Любил разглагольствовать, повышать голос, все красиво. И когда он пришел, он начал подавлять Массимо. Например, стал полностью делать разборы на макете, разборы по видео. По Массимо все было видно — он ходил угрюмый. Мы собрались командой: «Надо что-то делать, потому что мы не понимаем, кто и куда бежит».

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Пошли к Каррере: «Массимо, давай, бери обратно команду в свои руки. Мы будем слушать тебя, чтобы не было такого, что каждый говорит свое». Он обрадовался, воодушевился: «Спасибо, что вы подошли, сказали». На неделю отодвинул Рианчо, отработал в обычном стиле. И мы то ли проиграли, то ли вничью сыграли. И все вернулось, как было. Ровно неделя. Хотя мы всей командой сказали: «Мы за тебя будем рвать, горой стоять, умирать. Но ты возьми руль обратно в руки».

Это все в тот сезон, когда произошло его увольнение.

— Где был Глушаков, когда вы подошли?

— По-моему, с командой. Или это случилось, когда его в дубль отправили… Я не помню, в какой именно это было момент.

— Но даже когда его отправили в дубль, команда все равно хотела биться за Массимо?

— Да-да.

Наверное, можно было по-другому решить тот вопрос с лайками. Но тогда у Дениса и Массимо уже были личные конфликты, Каррера сказал: «Я его отправляю, и здесь может быть только такое решение. Не надо ко мне подходить и просить, чтобы его оставили». Вопрос сразу оказался закрыт.

Справедливо это или не справедливо — каждый судит по-своему. Наверное, если бы у них не было личного конфликта, Каррера бы его не отправил, а вместе бы посмеялись, что такое недоразумение произошло.

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— Смотри, вы хотели, чтобы он снова все делал сам, но есть мнение, что Каррера плохой тактик. Что в чемпионский сезон все решал Пилипчук.

— Массимо — хороший мотиватор. По поводу тактики. Не секрет, что Пилипчук все делал: разбирал соперников, подбирал тактику, во время матча устраивал перестроения. Ладно, не все, но в большей степени. Потом отношения испортились, и он делал то, что просили. Понимал, что Массимо уже настроен против, не хотел никаких конфликтных ситуаций, чтобы из команды выходило, что у нас конфликт. Поэтому делал свою работу.

Потом дошло до того, что Каррера вообще начал отправлять его: у нас игра с «Уралом» на выезде, а он заставлял ехать и смотреть «Уфу», нашего следующего соперника. И Пилипчук на «Урал» не попадал.

В чемпионский сезон все было гладко. Дальше появилось много околофутбольных вопросов.

Понятно, что стали чемпионами. Каррера внес огромный вклад как главный тренер. Но внешние силы на него повлияли, сказали, видимо: «Ты здесь все сделал. Только ты выиграл чемпионство. Ребята бегали чего-то, Пилипчук вообще ничего не сделал». Он в это, наверное, поверил и начал пробовать себя.

— То есть внешние силы повлияли, но игроки все равно уважали его?

— Как тренера, который был частью чемпионской команды. Плюс хотелось зарабатывать очки, выигрывать. Мы делали одно общее дело. Миллионы людей болеют за «Спартак», разводятся, ругаются из-за игры, поэтому должно быть профессиональное отношение.

— По поводу агентов командой подходили?

— Только по поводу игровых моментов и тех, что внутри команды. Остальное — его личная жизнь, мы не вправе давать советы.

— Стоп. Какая это личная жизнь, если чемпионская команда летит вниз?

— Его общение с ними не происходило внутри команды, а было вне ее. Мы же не можем ему рассказывать, что ты с этим общайся, а с этими — не общайся. Этого слушай, этого — нет. Как мы можем лезть в его жизнь?

— Почему нет, если команда из-за этого рушится.

— Всегда есть факторы, из-за чего она рушится.

Если бы были в силах повлиять, мы бы повлияли. Но если мы тогда подошли и сказали, что будем биться, он сказал «Спасибо, я беру руль обратно», а через неделю произошло все снова, то смысл по 10 раз подходить?