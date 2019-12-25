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11:35 (мск), источник: Чемпионат.com

А. Кержаков рассказал, почему перешёл в «Динамо» вместо «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал, что в 2008 году он мог перейти из «Севильи» в «ПСЖ», но предпочёл московское «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

«Из Испании не вернулся в «Зенит», так как у них не было заинтересованности в моём возвращении, а у «Динамо» была. Я хотел играть, потому что понимал, что в «Севилье» будет очень сложно. Там был момент, когда я мог перейти в «ПСЖ», который находился на последнем месте. Я уже общался с местными спортивными журналистами, в L’Equipe со мной выходило интервью, ходил на французское радио. Мне нужно было только сказать «да», и трансфер совершился бы. Но я боялся, что они могут вылететь. Из-за этого не перешёл туда зимой. Потом появился серьёзные интерес «Динамо», ко мне в отель приехали руководители клуба. Поговорили и оформили контракт.

В «Севилье» зарплата была около миллиона евро в год. В «Динамо» больше миллиона. Можно было остаться в Испании, но новый тренер Хименес сказал мне, что для него в первую очередь есть Кануте и Луис Фабиано, а только потом иду я и Чевантон, — рассказал Кержаков, побывавший в гостях у «Чемпионата».

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