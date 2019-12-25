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16:56 (мск), источник: Vesti.kz

Что и следовало ожидать. Казахстанец Зайнутдинов вырос в трансферной стоимости

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, выступающий за «Ростов» с этого года, подорожал в трансферной стоимости, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Согласно данным Transfermarkt, до перехода в клуб российской премьер-лиги из «Астаны» в январе он оценивался в 1,2 миллиона евро. Однако удачная игра за «Ростов» позволила ему в декабре вырасти в цене до 1,7 миллиона евро.

В 19 играх за «желто-синих», ушедших на зимний перерыв на третьем месте в таблице после 19 туров, он отметился тремя голами.

Контракт 21-летнего казахстанца с клубом из Ростова-на-Дону рассчитан до лета 2020 года с опцией продления еще на один сезон.

Отметим, что Зайнутдинов стал автором лучшего гола «Ростова» в декабре.

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