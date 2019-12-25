Что и следовало ожидать. Казахстанец Зайнутдинов вырос в трансферной стоимости
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, выступающий за «Ростов» с этого года, подорожал в трансферной стоимости, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, выступающий за «Ростов» с этого года, подорожал в трансферной стоимости, передает корреспондент Vesti.kz.
Согласно данным Transfermarkt, до перехода в клуб российской
В 19 играх за «желто-синих», ушедших на зимний перерыв на третьем месте в таблице после 19 туров, он отметился тремя голами.
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Отметим, что Зайнутдинов стал автором лучшего гола «Ростова» в декабре.