Что и следовало ожидать. Казахстанец Зайнутдинов вырос в трансферной стоимости

Источник: AP 2019

Согласно данным Transfermarkt, до перехода в клуб российской премьер-лиги из «Астаны» в январе он оценивался в 1,2 миллиона евро. Однако удачная игра за «Ростов» позволила ему в декабре вырасти в цене до 1,7 миллиона евро.

В 19 играх за «желто-синих», ушедших на зимний перерыв на третьем месте в таблице после 19 туров, он отметился тремя голами.

Контракт 21-летнего казахстанца с клубом из Ростова-на-Дону рассчитан до лета 2020 года с опцией продления еще на один сезон.