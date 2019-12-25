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19:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олег Кононов — о болельщиках «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не сталкивается с агрессией со стороны болельщиков красно-белых, когда встречает их на улицах.

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— Настоящие фанаты стараются всячески помогать команде, — сказал Кононов. — Я за то, чтобы так и происходило — и в радости, и в горести. Я за то, чтобы единство было не на словах, а на деле. Тогда мы видим то, во что превратился, например, «Ливерпуль», болельщики которого не освистывали и не уходили с трибун даже в финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле в перерыве при 0:3 от «Милана», а пели так, что команда услышала это в раздевалке. И победила.

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А цель других фанатов — в первую очередь показать себя. У меня никогда не было проблем с болельщиками в других клубах. Здесь же я понимал, что, если буду давать результат и при этом показывать игру, часть из них может поменять свое мнение обо мне.

Уже в новом сезоне я участвовал в двух встречах с фанатами. Одна была перед «Сочи», другая — после «Тамбова». Они прошли в меру позитивно, без агрессии. Я просил поддержать не себя, а нашу молодую, новую команду. Мне казалось, что меня слышат. А потом началось. Причем не только на «Оренбурге»… У меня было ощущение, что какие-то вещи происходят не просто так. Оно и осталось.

Почему-то, когда я встречал и встречаю болельщиков «Спартака» на улицах, поодиночке, ни разу не сталкивался с агрессией. Наоборот, только поддержка и понимание, что свою работу я делал честно. Все мои намерения отталкивались от того, чтобы помочь клубу двигаться дальше. Чтобы поставить игру, а через нее добиться результата. И чтобы эта смена поколений на результат не влияла. Это, к сожалению, мне не удалось.

Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года по сентябрь 2019. Под его руководством красно-белые заняли 5-е место в сезоне-2018/19.

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3 октября© Ньюстюб
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