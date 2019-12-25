Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
26.12
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
26.12
Челси
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
26.12
Астон Вилла
Норвич
Футбол. Зарубежный
26.12
Борнмут
Арсенал
Футбол. Зарубежный
26.12
Эвертон
Бернли
Все события
Фоторепортажи
13Кого потерял спорт в 2019 году
7«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
18:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Бышовец: Интеллектуальный IQ наших игроков и тренеров не соответствует требованиям футбола

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что российский футбол деградирует.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, интеллектуальный IQ наших футболистов и тренеров не соответствует требованиям современного футбола. У нас нет среды для развития и совершенствования. На всех уровнях. Как развиваться, если команда играет осенью 19 матчей, а весной всего 11? Мы разменялись на «европейские ценности», перейдя на систему «осень-весна», но получили ущерб. Ведь после короткого весеннего отрезка у игроков снова отпуск. А потом снова сборы. Там восстанавливают физические качества, игровые. То есть всё начинается с нуля. Трудно себе представить больного человека, которого лечат, он начинает восстанавливаться, набирается каких-то сил, а потом его отпускают из больницы, он предоставлен сам себе и не получает нужного лечения. Такой человек не будет здоровым.

У нас нет цельного чемпионата, нет динамического развития игроков. Зимой клубы тренируются, а потом получают «сумасшедшие» нагрузки в виде 11 матчей. Надо развивать наработанное, а у нас всё прерывается — в тот момент, когда надо показывать всё лучшее, когда предсезонка плавно должна переходить в чемпионат.

Во время загрузки произошла ошибка.

Да, мы смотрим на Европу, подстраиваемся под её окна, думаем, кого мы купим, манипулируем с лимитом. Но какой хороший иностранец поедет в Россию, где футболисты чаще тренируются, чем играют?" — приводит слова Бышовца «Спорт день за днём».

Читайте также
Вылет России из еврокубков — не позор? Live Короткина и Алексеева
Во время загрузки произошла ошибка.
18 декабря© Ньюстюб
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Кононов высказался о фанатах «Спартака» впервые после отставки
Александр Емельяненко: Федор не помогал, когда я был в тюрьме
«Спартак» продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей
Сборная России откажется от проживания в олимпийской деревне
Алина Загитова рассказала о планах в парном фигурном катании
ЦСКА принимает «Динамо» в столичном дерби КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь