Бышовец: Интеллектуальный IQ наших игроков и тренеров не соответствует требованиям футбола

«К сожалению, интеллектуальный IQ наших футболистов и тренеров не соответствует требованиям современного футбола. У нас нет среды для развития и совершенствования. На всех уровнях. Как развиваться, если команда играет осенью 19 матчей, а весной всего 11? Мы разменялись на «европейские ценности», перейдя на систему «осень-весна», но получили ущерб. Ведь после короткого весеннего отрезка у игроков снова отпуск. А потом снова сборы. Там восстанавливают физические качества, игровые. То есть всё начинается с нуля. Трудно себе представить больного человека, которого лечат, он начинает восстанавливаться, набирается каких-то сил, а потом его отпускают из больницы, он предоставлен сам себе и не получает нужного лечения. Такой человек не будет здоровым.