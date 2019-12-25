Бышовец: Интеллектуальный IQ наших игроков и тренеров не соответствует требованиям футбола
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что российский футбол деградирует.
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что российский футбол деградирует.
«К сожалению, интеллектуальный IQ наших футболистов и тренеров не соответствует требованиям современного футбола. У нас нет среды для развития и совершенствования. На всех уровнях. Как развиваться, если команда играет осенью 19 матчей, а весной всего 11? Мы разменялись на «европейские ценности», перейдя на систему «осень-весна», но получили ущерб. Ведь после короткого весеннего отрезка у игроков снова отпуск. А потом снова сборы. Там восстанавливают физические качества, игровые. То есть всё начинается с нуля. Трудно себе представить больного человека, которого лечат, он начинает восстанавливаться, набирается
У нас нет цельного чемпионата, нет динамического развития игроков. Зимой клубы тренируются, а потом получают «сумасшедшие» нагрузки в виде 11 матчей. Надо развивать наработанное, а у нас всё прерывается — в тот момент, когда надо показывать всё лучшее, когда предсезонка плавно должна переходить в чемпионат.
Да, мы смотрим на Европу, подстраиваемся под её окна, думаем, кого мы купим, манипулируем с лимитом. Но какой хороший иностранец поедет в Россию, где футболисты чаще тренируются, чем играют?" — приводит слова Бышовца «Спорт день за днём».