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21:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Он готов на 100%». Когда вернется Малком?

Самый дорогой футболист чемпионата России уже в следующем месяце должен наконец-то сыграть за «Зенит».

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Источник: Спорт-Экспресс

Редкая травма

О проблемах Малкома со здоровьем знают все в России, они уже даже стали обрастать легендами и домыслами, хотя бразилец переехал в нашу страну всего полгода назад.

Все началось 10 августа в выездном матче премьер-лиги с «Динамо». На 80-й минуте полузащитник москвичей Артур Юсупов в центре поля сфолил на Малкоме и тут же получил вторую желтую карточку. Бразилец сперва боли не почувствовал, но после матча возникли проблемы. Через неделю «Зенит» объявил о том, что Малком выбыл из строя. Предполагаемый срок восстановления — 3−4 недели.

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Никто не думал, что лечение настолько затянется. Малкома даже включили в заявку на Лигу чемпионов, а тренер олимпийской сборной Бразилии в сентябре вызвал нападающего на сбор. Однако осенью нападающему нельзя было играть. В октябре генеральный директор «Зенита» Александр Медведев впервые назвал травму Малкома: «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Это очень редкое повреждение.

Тренировки с «Коринтианс»

Клуб пробовал лечить Малкома консервативными методами, но они ни к чему не привели. Бразильцу пришлось лечь под нож — 10 октября он перенес операцию, а, следовательно, выбыл на несколько месяцев. Операцию Малкому сделали в финском городе Турку — в частной клинике, специализирующейся на диагностике и лечении нарушений опорно-двигательного аппарата. Здесь часто бывают футболисты — к примеру, осенью там же лежал вратарь «Спартака» Александр Селихов, у которого травма ахиллова сухожилия.

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Малком вернулся в Санкт-Петербург и полтора месяца находился в России под наблюдением врачей. Кроме того, он ненадолго летал в Испанию. Процедура восстановления от операций стандартная: сначала Малком ходил на костылях, потом начал активно разрабатывать сустав. В конце ноября бразильца отправили на родину, в Сан-Паулу. Медведев объяснил, что это было сделано специально — в Санкт-Петербурге сейчас совсем не те погодные условия, которые позволяют быстро выздороветь.

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Малком тренировался по индивидуальной программе на базе его родного «Коринтианс» вместе с тренером клуба по физподготовке Кайю Меллу. А в середине декабря, после заключительного матча в году для «Зенита», к футболисту прилетел Феликс Ледесма — тренер по физподготовке сине-бело-голубых. Помогал Малкому и Том Пьерин — известный в Бразилии специалист в области физиотерапии.

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Оптимистичный прогноз

Все проходит соответственно плану, о котором еще в начале декабря сказал Сергей Семак. «Один из наших тренеров уедет в Бразилию и будет работать вместе с ним, — сообщил главный тренер еще до матча с “Бенфикой”. — Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой».

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По нашей информации, восстановление Малкома проходит в отличном темпе, так что уже в январе бразилец должен сыграть в товарищеских матчах за «Зенит». «Он готов на 100 процентов», — сказал «СЭ» агент Малкома Гильерме Миранда.

Первый сбор у петербургского клуба пройдет в Катаре с 13 по 25 января. Но, как и сообщил Семак, Малком прилетит на сбор раньше — планируется, что уже 1 января бразилец вылетит в Доху из Сан-Паулу, где начнет работу по индивидуальной программе. Такой план выбран для того, чтобы звезда «Зенита» набрала форму и уже к началу общекомандного сбора могла заниматься в общей группе. При этом в клубе пока с осторожностью глядят на перспективы Малкома, ведь у него было редкое повреждение. Поэтому четких дат никто не называет.

Но прогноз — оптимистичный. Если не будет форс-мажора, в январе бразилец сыграет за «Зенит».

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