«Он готов на 100%». Когда вернется Малком?
Самый дорогой футболист чемпионата России уже в следующем месяце должен
Самый дорогой футболист чемпионата России уже в следующем месяце должен
О проблемах Малкома со здоровьем знают все в России, они уже даже стали обрастать легендами и домыслами, хотя бразилец переехал в нашу страну всего полгода назад.
Все началось 10 августа в выездном матче
Никто не думал, что лечение настолько затянется. Малкома даже включили в заявку на Лигу чемпионов, а тренер олимпийской сборной Бразилии в сентябре вызвал нападающего на сбор. Однако осенью нападающему нельзя было играть. В октябре генеральный директор «Зенита» Александр Медведев впервые назвал травму Малкома: «повреждение проксимального
Клуб пробовал лечить Малкома консервативными методами, но они ни к чему не привели. Бразильцу пришлось лечь под нож — 10 октября он перенес операцию, а, следовательно, выбыл на несколько месяцев. Операцию Малкому сделали в финском городе Турку — в частной клинике, специализирующейся на диагностике и лечении нарушений
Малком вернулся в
Малком тренировался по индивидуальной программе на базе его родного «Коринтианс» вместе с тренером клуба по физподготовке Кайю Меллу. А в середине декабря, после заключительного матча в году для «Зенита», к футболисту прилетел Феликс Ледесма — тренер по физподготовке
Все проходит соответственно плану, о котором еще в начале декабря сказал Сергей Семак. «Один из наших тренеров уедет в Бразилию и будет работать вместе с ним, — сообщил главный тренер еще до матча с “Бенфикой”. — Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой».
По нашей информации, восстановление Малкома проходит в отличном темпе, так что уже в январе бразилец должен сыграть в товарищеских матчах за «Зенит». «Он готов на 100 процентов», — сказал «СЭ» агент Малкома Гильерме Миранда.
Первый сбор у петербургского клуба пройдет в Катаре с 13 по 25 января. Но, как и сообщил Семак, Малком прилетит на сбор раньше — планируется, что уже 1 января бразилец вылетит в Доху из
Но прогноз — оптимистичный. Если не будет