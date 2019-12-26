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21:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» готов расстаться с четырьмя легионерами

По данным «СЭ», «Ростов» готов расстаться с четырьмя иностранными футболистами: с одним бесплатно, а еще с тремя — в случае достойных предложений.

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Источник: РИА "Новости"

Рагнар Сигурдссон попросил о досрочном расторжении контракта. Несмотря на сообщения в СМИ, пока договор не разорван, однако в клубе готовы пойти навстречу 33-летнему защитнику сборной Исландии. Желто-синие благодарны Сигурдссону за два года в Ростове, кроме того, сэкономят на зарплате, которая является одной из самых высоких в команде. Возможно, на правах свободного агента футболист окажется в каком-нибудь московском клубе — есть информация, что он перевез вещи в российскую столицу. В качестве замены Сигурдссону дончане видят новичка Максима Осипенко, пришедшего из «Тамбова».

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А вот с другим игроком сборной Исландии — Бьорном Сигурдарсоном — «Ростов» может расстаться в том случае, если будет предложена достойная компенсация. 28-летний форвард в нынешнем сезоне в шести матчах РПЛ забил два гола. По Сигурдарсону есть интерес со стороны одного бельгийского клуба.

Высокий спрос также на Антона Салетроса, последний год выступавшего на правах аренды за АИК. 23-летнего полузащитника, который получил вызов в сборную Швеции на январские матчи, хотят видеть на родине, а также в одном из ведущих клубов Венгрии.

Много запросов и по Видару Кьяртанссону, который был лучшим бомбардиром чемпионатов Исландии, Норвегии и Израиля. 29-летний нападающий первую часть сезона провел на правах аренды в «Рубине», однако казанцы намерены зимой вернуть футболиста «Ростову». Интерес к Кьяртансону есть в Турции, Китае и Швеции.

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