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22:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Шикарная зарплата». Российский футболист заявил об отказе от многомиллионного контракта в Казахстане

Форвард российского «Тамбова» Владимир Обухов в интервью Sports.ru вспомнил об отказе от шикарного предложения из казахстанской премьер-лиги.

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Источник: premierliga.ru

Такой вариант у Обухова был в сезоне 2018/19. Тогда он играл в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — втором уровне чемпионата России.

— Еще во времена «Мордовии» зимой мне предлагали уехать в Казахстан — с шикарной зарплатой, — заявил Обухов.

— Это сколько?

— Порядка двух миллионов (рублей — прим.Vesti.kz) в месяц.

— У тебя не было столько раньше?

— Да нет, конечно. Даже близко не было.

— Слушай, а как не повестись на такое?

— Ну хорошо, поведешься, заработаешь денег. Только у денег есть свойство заканчиваться.

— Так взял бы еще одну квартиру.

— И что с ней делать?

— Сдавать.

— И потом сидеть в ней и корить себя всю жизнь, что даже не попытался поиграть в премьер-лиге и попасть в сборную России?

Отметим, что в текущем сезоне Обухов забил пять голов в 10 матчах РПЛ за «Тамбов», а перед этим трижды выходил за «Сочи». До этого в карьере 27-летнего форварда были «Мордовия» и «Кубань», а также московские «Торпедо» и «Спартак».

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