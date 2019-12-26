«Шикарная зарплата». Российский футболист заявил об отказе от многомиллионного контракта в Казахстане
Форвард российского «Тамбова» Владимир Обухов в интервью Sports.ru вспомнил об отказе от шикарного предложения из казахстанской
Форвард российского «Тамбова» Владимир Обухов в интервью Sports.ru вспомнил об отказе от шикарного предложения из казахстанской
Такой вариант у Обухова был в сезоне 2018/19. Тогда он играл в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — втором уровне чемпионата России.
— Еще во времена «Мордовии» зимой мне предлагали уехать в Казахстан — с шикарной зарплатой, — заявил Обухов.
— Это сколько?
— Порядка двух миллионов (рублей — прим.Vesti.kz) в месяц.
— У тебя не было столько раньше?
— Да нет, конечно. Даже близко не было.
— Слушай, а как не повестись на такое?
— Ну хорошо, поведешься, заработаешь денег. Только у денег есть свойство заканчиваться.
— Так взял бы еще одну квартиру.
— И что с ней делать?
— Сдавать.
— И потом сидеть в ней и корить себя всю жизнь, что даже не попытался поиграть в
Отметим, что в текущем сезоне Обухов забил пять голов в 10 матчах РПЛ за «Тамбов», а перед этим трижды выходил за «Сочи». До этого в карьере 27-летнего форварда были «Мордовия» и «Кубань», а также московские «Торпедо» и «Спартак».